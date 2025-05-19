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لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري برئاسة اليوسف تناقش رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والخيرية

لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري برئاسة اليوسف تناقش رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والخيرية

2025-05-19 08:02:56
(MENAFN- Al-Anbaa)

عقدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري اليوم الإثنين، اجتماعها الثالث برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة وذلك في إطار جهود دولة الكويت الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الإنساني الكويتي وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحصن سمعة الكويت.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بتنظيم العمل الخيري وناقشت عددا من التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخيرية بما يساهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الموثوقية الدولية للجهود الكويتية في هذا المجال.

MENAFN19052025000130011022ID1109566229

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