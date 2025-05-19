لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري برئاسة اليوسف تناقش رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والخيرية

لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري برئاسة اليوسف تناقش رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والخيرية
عقدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري اليوم الإثنين، اجتماعها الثالث برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة وذلك في إطار جهود دولة الكويت الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الإنساني الكويتي وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحصن سمعة الكويت.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بتنظيم العمل الخيري وناقشت عددا من التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخيرية بما يساهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الموثوقية الدولية للجهود الكويتية في هذا المجال.
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