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الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار بالإخلاء الفوري في غزة

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار بالإخلاء الفوري في غزة

2025-05-19 08:01:16
(MENAFN- Al-Bayan) أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين إنذارا بالإخلاء "الفوري" لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين في جنوب قطاع غزة، مع إعلان تكثيف عملياته.

وخاطب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان سكان "محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي ... عليكم بالإخلاء فورا غربا إلى منطقة المواصي. ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".

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