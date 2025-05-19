الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار بالإخلاء الفوري في غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار بالإخلاء الفوري في غزة
(MENAFN- Al-Bayan) أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين إنذارا بالإخلاء "الفوري" لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين في جنوب قطاع غزة، مع إعلان تكثيف عملياته.
وخاطب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان سكان "محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي ... عليكم بالإخلاء فورا غربا إلى منطقة المواصي. ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين