إسرائيل تقتل 20 فلسطينياً بعد الموافقة على إدخال مساعدات لغزة

MENAFN - Al-Bayan) واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة اليوم الاثنين بعد أن أسفرت غارات جوية عن مقتل 20 فلسطينيا على الأقل خلال الليل، وذلك بعد أن وافقت على رفع الحصار المستمر منذ شهرين على تسليم المساعدات والذي جعل القطاع على شفا المجاعة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على قطاع غزة بالكامل في إطار "عمليات برية موسعة" أعلن عنها أمس الأحد وإلى منع حركة (حماس) من نهب شحنات المساعدات. وتنفي حماس تورطها في عمليات النهب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات المشاركة في حملة جديدة أُطلق عليها اسم "عملية عربات جدعون" تنشط في جميع أنحاء غزة بهدف القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس وإعادة من تبقى من الرهائن المحتجزين منذ هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر 2023.

وقال مكتب نتنياهو أمس الأحد إن إسرائيل ستخفف الحصار وتسمح بإدخال كميات محدودة من المواد الغذائية إلى القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه سيُسمح بدخول 50 شاحنة تحمل دقيقا (طحينا) وزيت طهي وبقوليات إلى غزة في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من المتوقع دخول تسع شاحنات محملة بمواد غذائية للأطفال في الساعات المقبلة.

وقال مراسل لرويترز عند معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة إنه لم يكن هناك أي نشاط واضح حتى وقت متأخر من صباح اليوم. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستتحدث إلى الصحفيين "عندما تدخل المساعدات أو إذا دخلت".

وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحصار الذي فرضته على دخول المساعدات الإنسانية في مارس الماضي قبل وقت قصير من انتهاك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، وفي الوقت الذي تحذر فيه وكالات إغاثة من تعرض سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للمجاعة.