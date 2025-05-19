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نشر مسودة الاستراتيجية الوطنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية

نشر مسودة الاستراتيجية الوطنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية

2025-05-19 07:11:11
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نشرت وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإعلام الأردني مسودة الاستراتيجية الوطنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية للفترة 2025– 2028.

وتهدف الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لدمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية والعمل على سد الفجوات الرقمية والمعرفية من خلال تطوير المهارات والكفاءات الرقمية.

ونشرت المسودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال الحكومي gov) والموقع الإلكتروني لمعهد الإعلام الأردني edu ) ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة والمعهد ومنظمة اليونسكو.

وسيتم استقبال أية اقتراحات أو ملاحظات على المسودة لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى 3 حزيران المقبل عبر البريد الالكتروني للوزارة ([email protected] ) والمعهد ([email protected] ).

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