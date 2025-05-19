نشر مسودة الاستراتيجية الوطنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية

نشر مسودة الاستراتيجية الوطنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية
خبرني - نشرت وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإعلام الأردني مسودة الاستراتيجية الوطنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية للفترة 2025– 2028.
وتهدف الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لدمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية والعمل على سد الفجوات الرقمية والمعرفية من خلال تطوير المهارات والكفاءات الرقمية.
ونشرت المسودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال الحكومي gov) والموقع الإلكتروني لمعهد الإعلام الأردني edu ) ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة والمعهد ومنظمة اليونسكو.
وسيتم استقبال أية اقتراحات أو ملاحظات على المسودة لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى 3 حزيران المقبل عبر البريد الالكتروني للوزارة ([email protected] ) والمعهد ([email protected] ).
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