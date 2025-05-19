رئيس الاتحاد الخليجي يهنئ الشارقة بالتتويج الآسيوي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رئيس الاتحاد الخليجي يهنئ الشارقة بالتتويج الآسيوي
(MENAFN- Al-Bayan) هنأ الشَّيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتّحاد الخليجي لكرة القدم، نادي الشارقة بمناسبة تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق ليون سيتي سايلورس السنغافوري 2 ـ 1.
وأشاد بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن فوز الشارقة يُضاف إلى سجل إنجازات الكرة الإماراتية والخليجية بشكل عام، خاصة بعد تتويج النادي الأهلي السعودي مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، والآن يحقق الشارقة أول ألقابه القارية في بطولة دوري أبطال آسيا.
واختتم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، تصريحه بتأكيد دعم الاتحاد الخليجي المستمر للأندية الخليجية في مشاركاتها القارية، متمنياً لها المزيد من النجاحات التي ترفع راية الكرة الخليجية في المحافل الدولية.
وأشاد بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن فوز الشارقة يُضاف إلى سجل إنجازات الكرة الإماراتية والخليجية بشكل عام، خاصة بعد تتويج النادي الأهلي السعودي مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، والآن يحقق الشارقة أول ألقابه القارية في بطولة دوري أبطال آسيا.
واختتم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، تصريحه بتأكيد دعم الاتحاد الخليجي المستمر للأندية الخليجية في مشاركاتها القارية، متمنياً لها المزيد من النجاحات التي ترفع راية الكرة الخليجية في المحافل الدولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين