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رئيس الاتحاد الخليجي يهنئ الشارقة بالتتويج الآسيوي

رئيس الاتحاد الخليجي يهنئ الشارقة بالتتويج الآسيوي

2025-05-19 07:10:55
(MENAFN- Al-Bayan) هنأ الشَّيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتّحاد الخليجي لكرة القدم، نادي الشارقة بمناسبة تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق ليون سيتي سايلورس السنغافوري 2 ـ 1.
وأشاد بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن فوز الشارقة يُضاف إلى سجل إنجازات الكرة الإماراتية والخليجية بشكل عام، خاصة بعد تتويج النادي الأهلي السعودي مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، والآن يحقق الشارقة أول ألقابه القارية في بطولة دوري أبطال آسيا.
واختتم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، تصريحه بتأكيد دعم الاتحاد الخليجي المستمر للأندية الخليجية في مشاركاتها القارية، متمنياً لها المزيد من النجاحات التي ترفع راية الكرة الخليجية في المحافل الدولية.

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