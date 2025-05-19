  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أســــــري تطلـــق جائزة "أبــــتـكـــــر"

أســــــري تطلـــق جائزة "أبــــتـكـــــر"

2025-05-19 01:23:44
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ "‬أسري‭" ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ "‬أبتكر‭"‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقدير‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة،‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري،‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الإبداع‭ ‬ومنح‭ ‬الموظفين‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتحسن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مبادرات‭ ‬استثمارية‭. ‬وأكد‭ ‬العبري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للدعم‭ ‬المؤسسي،‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ "‬أبتكر‭" ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التحفيزية‭ ‬والتقديرية‭ ‬للموظفين‭ ‬المبدعين‭. ‬كما‭ ‬صرح‭ "‬أن‭ ‬هناك‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬مخصصة‭ ‬لرفع‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬أو‭ ‬كمجموعات،‭ ‬وسيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو،‭ ‬كما‭ ‬سيحصد‭ ‬الفائزين‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬بالإضافة‭ ‬لدروع‭ ‬تقديرية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬ستتضمن‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬الأولي‭ ‬وفقًا‭ ‬لمعايير‭ ‬الإبداع‭ ‬والأثر‭ ‬والوضوح‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام،‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬المقترحات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬تضم‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬سيقوم‭ ‬صاحب‭ ‬المشروع‭ ‬أو‭ ‬الفريق‭ ‬المبتكر‭ ‬للفكرة‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬نهائي‭ ‬للجنة‭.‬

MENAFN19052025000055011008ID1109564669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث