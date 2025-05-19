أســــــري تطلـــق جائزة "أبــــتـكـــــر"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ "‬أسري‭" ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ "‬أبتكر‭"‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقدير‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬لدى‭ ‬الموظفين‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة،‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العبري،‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الإبداع‭ ‬ومنح‭ ‬الموظفين‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتحسن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مبادرات‭ ‬استثمارية‭. ‬وأكد‭ ‬العبري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الأساسية‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للدعم‭ ‬المؤسسي،‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ "‬أبتكر‭" ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التحفيزية‭ ‬والتقديرية‭ ‬للموظفين‭ ‬المبدعين‭. ‬كما‭ ‬صرح‭ "‬أن‭ ‬هناك‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬مخصصة‭ ‬لرفع‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬أو‭ ‬كمجموعات،‭ ‬وسيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو،‭ ‬كما‭ ‬سيحصد‭ ‬الفائزين‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬بالإضافة‭ ‬لدروع‭ ‬تقديرية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬ستتضمن‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬الأولي‭ ‬وفقًا‭ ‬لمعايير‭ ‬الإبداع‭ ‬والأثر‭ ‬والوضوح‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام،‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬المقترحات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬تضم‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬سيقوم‭ ‬صاحب‭ ‬المشروع‭ ‬أو‭ ‬الفريق‭ ‬المبتكر‭ ‬للفكرة‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬نهائي‭ ‬للجنة‭.‬