أســــــري تطلـــق جائزة "أبــــتـكـــــر"

أســــــري تطلـــق جائزة "أبــــتـكـــــر"
أعلنت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" عن إطلاق جائزة "أبتكر"، التي تهدف إلى تقدير الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وتعزيز مهارات حل المشكلات والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي لدى الموظفين.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور أحمد العبري، أن الجائزة تسعى إلى تعزيز ثقافة الإبداع ومنح الموظفين فرصة للمشاركة الفعالة في تطوير أفكار مبتكرة تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسن بيئة العمل، وتساهم في بناء مبادرات استثمارية. وأكد العبري أن هذه الجائزة تتماشى مع القيم الأساسية للشركة التي تركز على الابتكار والعمل الجماعي.
من جانبه، أشار نائب الرئيس للدعم المؤسسي، الشيخ دعيج بن محمد آل خليفة، إلى أن جائزة "أبتكر" تعد واحدة من المبادرات التحفيزية والتقديرية للموظفين المبدعين. كما صرح "أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لرفع الأفكار التي يمكن تقديمها بشكل فردي أو كمجموعات، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر يوليو، كما سيحصد الفائزين جوائز نقدية بالإضافة لدروع تقديرية.
وأضاف الشيخ دعيج آل خليفة أن عملية التقييم ستتضمن عدة مراحل، بدءًا من التقييم الأولي وفقًا لمعايير الإبداع والأثر والوضوح والنمو المستدام، ثم اختيار أفضل المقترحات من قبل لجنة تقييم تضم أعضاء من مختلف الإدارات. وبعد ذلك، سيقوم صاحب المشروع أو الفريق المبتكر للفكرة بتقديم عرض نهائي للجنة.
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