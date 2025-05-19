BIBF ومجموعة GFH المالية يعلنان شراكة استراتيجيةإصدار كتاب شامل يعد مرجعا في أسواق رأس المال الإسلامية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬ GFH ‭ ‬المالية،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتأليف‭ ‬كتاب‭ ‬رائد‭ ‬حول‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإسلامية‭. ‬وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬المؤسستين‭ ‬المشترك‭ ‬بنشر‭ ‬المعرفة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬شامل‭ ‬يُعد‭ ‬مرجعاً‭ ‬موثوقاً‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإسلامية،‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الدقة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والرؤى‭ ‬التطبيقية‭ ‬العملية‭. ‬وسيضم‭ ‬الكتاب‭ ‬فصولاً‭ ‬متنوعة‭ ‬ودراسات‭ ‬حالة‭ ‬ذات‭ ‬صلة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التطبيقات‭ ‬الواقعية‭.‬

وسيُشكل‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬مرجعاً‭ ‬مهماً‭ ‬للمهنيين‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقد‭ ‬علّق‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد BIBF ‭ ‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬ GFH ‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المحوري،‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬لتقديم‭ ‬تعليم‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬وريادة‭ ‬فكرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬خبرات‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والاستشارات‭ ‬مع‭ ‬مساهمات‭ ‬ GFH ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬مرجع‭ ‬شامل‭ ‬يُمكّن‭ ‬المهنيين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬صلاح‭ ‬شريف،‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمجموعة‭ ‬ GFH ‭ ‬المالية‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تفخر‭ ‬مجموعة‭ ‬ GFH ‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬خبراتنا‭ ‬العملية،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬أثر‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬المالي‭ ‬العالمي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬رائد‮»‬‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬توزيعه‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمالية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬