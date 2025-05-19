BIBF ومجموعة GFH المالية يعلنان شراكة استراتيجيةإصدار كتاب شامل يعد مرجعا في أسواق رأس المال الإسلامية

BIBF ومجموعة GFH المالية يعلنان شراكة استراتيجيةإصدار كتاب شامل يعد مرجعا في أسواق رأس المال الإسلامية
أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، المؤسسة الوطنية الرائدة للتعليم والتدريب في المنطقة، ومجموعة GFH المالية، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، شراكة استراتيجية لتأليف كتاب رائد حول أسواق رأس المال الإسلامية. وتؤكد هذه الشراكة التزام المؤسستين المشترك بنشر المعرفة، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي عالمي.
ويهدف المشروع إلى إصدار كتاب شامل يُعد مرجعاً موثوقاً في أسواق رأس المال الإسلامية، يجمع بين الدقة الأكاديمية والرؤى التطبيقية العملية. وسيضم الكتاب فصولاً متنوعة ودراسات حالة ذات صلة، مع التركيز على التطبيقات الواقعية.
وسيُشكل هذا الكتاب مرجعاً مهماً للمهنيين والمؤسسات، مما يعزز ريادة مملكة البحرين في مجال التعليم والابتكار في المالية الإسلامية.
وقد علّق الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF ، قائلاً: «يسعدنا التعاون مع مجموعة GFH المالية في هذا المشروع المحوري، الذي يتماشى مع أهدافنا لتقديم تعليم رفيع المستوى وريادة فكرية في مجال التمويل الإسلامي. ومن خلال دمج خبرات المعهد في التدريب والاستشارات مع مساهمات GFH الرائدة في القطاع، نسعى إلى إنتاج مرجع شامل يُمكّن المهنيين في جميع أنحاء العالم».
من جانبه، صرّح صلاح شريف، رئيس العمليات التنفيذية لمجموعة GFH المالية قائلا: «تفخر مجموعة GFH بدعم هذه المبادرة التي تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار والنمو المستدام في مجال المالية الإسلامية. ومن خلال مشاركة خبراتنا العملية، نهدف إلى إحداث أثر طويل الأمد على المجتمع المالي العالمي، وترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي رائد».
من المتوقع أن يتم الانتهاء من الكتاب مع نهاية عام 2025، حيث سيتم توزيعه على المؤسسات الأكاديمية والمالية والجهات المعنية في القطاع على مستوى العالم.
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