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BIBF ومجموعة GFH المالية يعلنان شراكة استراتيجيةإصدار كتاب شامل يعد مرجعا في أسواق رأس المال الإسلامية

BIBF ومجموعة GFH المالية يعلنان شراكة استراتيجيةإصدار كتاب شامل يعد مرجعا في أسواق رأس المال الإسلامية

2025-05-19 01:23:43
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬ GFH ‭ ‬المالية،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتأليف‭ ‬كتاب‭ ‬رائد‭ ‬حول‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإسلامية‭. ‬وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬المؤسستين‭ ‬المشترك‭ ‬بنشر‭ ‬المعرفة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬كتاب‭ ‬شامل‭ ‬يُعد‭ ‬مرجعاً‭ ‬موثوقاً‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإسلامية،‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الدقة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والرؤى‭ ‬التطبيقية‭ ‬العملية‭. ‬وسيضم‭ ‬الكتاب‭ ‬فصولاً‭ ‬متنوعة‭ ‬ودراسات‭ ‬حالة‭ ‬ذات‭ ‬صلة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التطبيقات‭ ‬الواقعية‭.‬

وسيُشكل‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬مرجعاً‭ ‬مهماً‭ ‬للمهنيين‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقد‭ ‬علّق‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد BIBF ‭ ‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬ GFH ‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المحوري،‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬لتقديم‭ ‬تعليم‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬وريادة‭ ‬فكرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬خبرات‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والاستشارات‭ ‬مع‭ ‬مساهمات‭ ‬ GFH ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬مرجع‭ ‬شامل‭ ‬يُمكّن‭ ‬المهنيين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرّح‭ ‬صلاح‭ ‬شريف،‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمجموعة‭ ‬ GFH ‭ ‬المالية‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تفخر‭ ‬مجموعة‭ ‬ GFH ‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬خبراتنا‭ ‬العملية،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬أثر‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬المالي‭ ‬العالمي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬رائد‮»‬‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬توزيعه‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمالية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

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