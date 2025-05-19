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موسكو تستضيف مؤتمرا دوليا عن أمن الاتصالات والمعلومات

موسكو تستضيف مؤتمرا دوليا عن أمن الاتصالات والمعلومات

2025-05-19 01:23:43
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

تستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدولي‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬للممثلين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬المعنيين‭ ‬بقضايا‭ ‬أمن‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬حتى‭ ‬29‭ ‬مايو‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬الاجتماع‭ ‬سيناقش‭ ‬عدة‭ ‬مواضيع‭ ‬منها‭ ‬مكافحة‭ ‬الاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وضمان‭ ‬أمن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المعلوماتية‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية،‭ ‬والتخريب‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬وقضايا‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن،‭ ‬وموضوع‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬أمن‭ ‬جديدة،‭ ‬أكثر‭ ‬عدالة‭ ‬واستجابة‭ ‬لواقع‭ ‬العصر‭.‬

ويناقش‭ ‬مستشارو‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬ومسؤولو‭ ‬الأجهزة‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬التحديات‭ ‬والتهديدات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعلومات،‭ ‬وسبل‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬طاولة‭ ‬مستديرة‮»‬‭ ‬منفصلة‭ ‬بمشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬متخصصين‭.‬

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