موسكو تستضيف مؤتمرا دوليا عن أمن الاتصالات والمعلومات

موسكو تستضيف مؤتمرا دوليا عن أمن الاتصالات والمعلومات
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الدولي الثالث عشر للممثلين رفيعي المستوى المعنيين بقضايا أمن الاتصالات والمعلومات، وذلك في الفترة من 27 حتى 29 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 100 دولة.
وبحسب موقع «روسيا اليوم»، فإن الاجتماع سيناقش عدة مواضيع منها مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، وضمان أمن البنية التحتية المعلوماتية الحيوية من الهجمات الإرهابية، والتخريب التكنولوجي، وقضايا التعاون الدولي في مجال الأمن، وموضوع بناء منظومة أمن جديدة، أكثر عدالة واستجابة لواقع العصر.
ويناقش مستشارو الأمن القومي ومسؤولو الأجهزة الخاصة من أكثر من 100 دولة التحديات والتهديدات في مجال المعلومات، وسبل التغلب عليها، في إطار «طاولة مستديرة» منفصلة بمشاركة خبراء متخصصين.
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