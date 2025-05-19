تقرير: النفط يتعافى بعد تراجعه من أعلى مستوياته في أسبوعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع،‭ ‬دفعت‭ ‬التكهنات‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمحادثات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭ ‬بأسعار‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المؤشرات‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬تشديد‭ ‬الامدادات‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬لاحقاً‭ ‬حول‭ ‬اقتراب‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬قلبت‭ ‬المعادلة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الأسعار‭ ‬بنهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬وتدوولت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لمزيج‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬حول‭ ‬مستوى‭ ‬63‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للبرميل،‭ ‬بعد‭ ‬تراجعها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬لكنها‭ ‬تعافت‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬65‭.‬4‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للبرميل‭. ‬وأتت‭ ‬هذه‭ ‬التقلبات‭ ‬بعد‭ ‬تسجيلها‭ ‬مكاسب‭ ‬مطردة‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬4‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحسن‭ ‬الملحوظ‭ ‬لأساسيات‭ ‬السوق‭. ‬وعززت‭ ‬هذه‭ ‬المكاسب‭ ‬التوقعات‭ ‬الإيجابية‭ ‬بشأن‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وتقدم‭ ‬المحادثات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وبكين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬نتيجة‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬وفنزويلا‭. ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬ضعف‭ ‬بيانات‭ ‬التضخم‭ ‬الأمريكية،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬دون‭ ‬التوقعات،‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬أدت‭ ‬تقديرات‭ ‬ارتفاع‭ ‬المخزونات‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬المكاسب،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬وفره‭ ‬تراجع‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭.‬

اتجاه‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ارتفاع‭ ‬مخزونات‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬بمقدار‭ ‬3‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مايو‭ ‬2025،‭ ‬متجاوزة‭ ‬تقديرات‭ ‬المحللين‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬لترتفع‭ ‬بذلك‭ ‬المخزونات‭ ‬الإجمالية‭ ‬إلى‭ ‬441‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬برميل،‭ ‬مسجلة‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بزيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬واردات‭ ‬النفط،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز،‭ ‬إذ‭ ‬أشارت‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬تدفق‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬الأوبك‭ ‬وحلفائها‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الطلب،‭ ‬أبقت‭ ‬الأوبك‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الشهري‭ ‬الأخير‭ ‬توقعاتها‭ ‬لنمو‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬دون‭ ‬تغيير،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نبرة‭ ‬التفاؤل‭ ‬الحذر‭ ‬تجاه‭ ‬الأوضاع‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭.. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬خفضت‭ ‬توقعاتها‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬2‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بتقديرها‭ ‬السابق‭ ‬عند‭ ‬نسبة‭ ‬3‭.‬0‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬أشار‭ ‬تقرير‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وتيرة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬تباطؤاً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬مدفوعة‭ ‬برياح‭ ‬معاكسة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬قد‭ ‬يسهم‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الطلب‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬عكس‭ ‬أحدث‭ ‬رصد‭ ‬لحركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬مؤشرات‭ ‬إيجابية،‭ ‬إذ‭ ‬أظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬تعافياً‭ ‬قوياً‭ ‬بعد‭ ‬الانخفاض‭ ‬الحاد‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬فتراجع‭ ‬إنتاج‭ ‬الأوبك‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬26‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصادر‭ ‬الأوبك‭ ‬الثانوية‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بتراجع‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬أبرزها‭ ‬فنزويلا‭ ‬وإيران‭ ‬ونيجيريا‭ ‬وليبيا،‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬زيادة‭ ‬انتاج‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عوض‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬جزئياً‭. ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ظلت‭ ‬وتيرة‭ ‬الإنتاج‭ ‬مختلطة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الضغوط‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬الأسعار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬أنشطة‭ ‬الحفر‭ ‬كما‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬عدد‭ ‬منصات‭ ‬الحفر‭ ‬النفطي‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإنتاج‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬مرتفعاً‭ ‬عند‭ ‬نحو‭ ‬13‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يظل‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬بنهاية‭ ‬مارس‭ ‬2025‭.‬

الاتجاهات‭ ‬الشهرية‭ ‬لأسعار‭ ‬النفط

لامست‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬عقب‭ ‬تصريح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بأن‭ ‬بلاده‭ ‬باتت‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬اتفاق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬أن‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬لزيادة‭ ‬إنتاجها‭ ‬من‭ ‬النفط،‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬3‭.‬35‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2025،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج،‭ ‬بطاقة‭ ‬إجمالية‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬3‭.‬83‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬اقتراب‭ ‬الطاقة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬0‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭. ‬وجاءت‭ ‬التراجعات‭ ‬كذلك‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬تقرير‭ ‬مخزونات‭ ‬النفط‭ ‬الأسبوعي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬المخزونات‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مايو‭ ‬2025‭. ‬ووفقاً‭ ‬للتقرير،‭ ‬سجلت‭ ‬مخزونات‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أكبر‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬441‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭. ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت،‭ ‬أظهر‭ ‬مسح‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬لمناطق‭ ‬النفط‭ ‬الصخري‭ ‬تزايد‭ ‬معنويات‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شركات‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط،‭ ‬إذ‭ ‬توقع‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسح‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬عند‭ ‬مستوياتها‭ ‬الحالية‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬ليتراوح‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للبرميل‭.‬

وتراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬جميع‭ ‬درجات‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2025،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬المسجلة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أعوام،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬تأثر‭ ‬الطلب‭ ‬نتيجة‭ ‬للرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭. ‬

ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬الشهري‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لمتوسط‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الخام،‭ ‬إذ‭ ‬انخفض‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬العقود‭ ‬الفورية‭ ‬لمزيج‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬ليبلغ‭ ‬67‭.‬8‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2025،‭ ‬مقابل‭ ‬72.5‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬مسجلاً‭ ‬بذلك‭ ‬أدنى‭ ‬متوسط‭ ‬شهري‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭. ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬سلة‭ ‬أوبك‭ ‬المرجعية‭ ‬بمعدل‭ ‬أعلى‭ ‬قليلاً‭ ‬بلغت‭ ‬نسبته‭ ‬6‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬69‭.‬0‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للبرميل،‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬انخفاض‭ ‬شهري‭ ‬يتم‭ ‬تسجيله‭ ‬خلال‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭. ‬وشهدت‭ ‬أسعار‭ ‬خام‭ ‬التصدير‭ ‬الكويتي‭ ‬انخفاضاً‭ ‬مماثلاً‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬لتصل‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬إلى‭ ‬70.3‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أظهر‭ ‬تقدير‭ ‬الإجماع‭ ‬تراجع‭ ‬توقعات‭ ‬سعر‭ ‬مزيج‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأربع‭ ‬فترات‭ ‬ربع‭ ‬السنوية‭ ‬المقبلة،‭ ‬إذ‭ ‬أشارت‭ ‬بعض‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬هبوط‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للبرميل‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬توقعات‭ ‬الإجماع‭ ‬لسعر‭ ‬مزيج‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬نحو‭ ‬67‭.‬0‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للبرميل،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬بنحو‭ ‬6‭ ‬دولارات‭ ‬أمريكية‭ ‬عن‭ ‬تقديرات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬استقرت‭ ‬التوقعات‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬عند‭ ‬68‭.‬0‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬للبرميل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬خفضها‭ ‬بمقدار‭ ‬4‭.‬75‭ ‬دولارات‭ ‬أمريكية‭ ‬للبرميل‭ ‬مقارنة‭ ‬بتقديرات‭ ‬الاجماع‭ ‬الصادرة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النفط

أبقت‭ ‬الأوبك‭ ‬على‭ ‬توقعاتها‭ ‬لنمو‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الشهري‭ ‬الأخير،‭ ‬متوقعة‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬بمقدار‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬ليبلغ‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬105‭.‬0‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬ادخلت‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬توقعات‭ ‬الطلب‭ ‬للربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬الفعلية‭. ‬وجاءت‭ ‬التعديلات‭ ‬بصفة‭ ‬رئيسية‭ ‬نتيجة‭ ‬رفع‭ ‬تقديرات‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بواقع‭ ‬0‭.‬21‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬0‭.‬05‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬لطلب‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭. ‬وقد‭ ‬قابل‭ ‬هذه‭ ‬الزيادات‭ ‬خفض‭ ‬تقديرات‭ ‬الطلب‭ ‬الخاص‭ ‬بالدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬بواقع‭ ‬0‭.‬05‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬قدره‭ ‬0‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬لتقديرات‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬الأعضاء‭. ‬وضمن‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬الأعضاء،‭ ‬شهدت‭ ‬توقعات‭ ‬الطلب‭ ‬للهند‭ ‬والصين‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬تعديلات‭ ‬هبوطية،‭ ‬قابَلها‭ ‬ارتفاع‭ ‬هامشي‭ ‬لتقديرات‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إفريقيا‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أظهرت‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬مراجعة‭ ‬صعودية‭ ‬طفيفة‭ ‬لتوقعات‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بنمو‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أظهر‭ ‬التقرير‭ ‬الشهري‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬مراجعة‭ ‬تصاعدية‭ ‬هامشية‭ ‬لتوقعات‭ ‬نمو‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬ليرتفع‭ ‬إلى‭ ‬740‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬مقارنة‭ ‬بتقديرات‭ ‬الشهر‭ ‬السابق‭ ‬البالغة‭ ‬730‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭. ‬ووفقاً‭ ‬للوكالة،‭ ‬بلغ‭ ‬نمو‭ ‬الطلب‭ ‬990‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬650‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬بقية‭ ‬العام‭. ‬وعزت‭ ‬الوكالة‭ ‬هذا‭ ‬التباطؤ‭ ‬المتوقع‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتزايدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭ ‬القياسي‭ ‬لمبيعات‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتفاق‭ ‬المؤقت‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوماً‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬لم‭ ‬يكونا‭ ‬كافيين‭ ‬لتبديد‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬التجاري،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬كما‭ ‬لفتت‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بيانات‭ ‬التسليم‭ ‬الأضعف‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬للدول‭ ‬غير‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬وخاصة‭ ‬للصين‭ ‬والهند،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬التوقعات‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الناشئة‭ ‬مازالت‭ ‬تمثل‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬لنمو‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الحالي‭ ‬والمقبل،‭ ‬إذ‭ ‬تتوقع‭ ‬الوكالة‭ ‬نمواً‭ ‬قدره‭ ‬860‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬يليه‭ ‬نمو‭ ‬إضافي‭ ‬بواقع‭ ‬1‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬انخفاض‭ ‬الطلب‭ ‬بواقع‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬يتبعها‭ ‬تراجع‭ ‬إضافي‭ ‬قدره‭ ‬240‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬توقعات‭ ‬الأوبك‭ ‬لعام‭ ‬2026،‭ ‬فقد‭ ‬أبقت‭ ‬المنظمة‭ ‬تقديراتها‭ ‬دون‭ ‬تغيير،‭ ‬متوقعة‭ ‬نمو‭ ‬الطلب‭ ‬بمقدار‭ ‬1.28‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬ليبلغ‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬106‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬

العرض‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الأوبك

سجلت‭ ‬توقعات‭ ‬نمو‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬السوائل‭ ‬النفطية‭ ‬للدول‭ ‬غير‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬انخفاضاً‭ ‬هامشياً‭ ‬بمقدار‭ ‬0‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬تقرير‭ ‬شهري‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الأوبك‭. ‬وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إمدادات‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬ستشهد‭ ‬نمواً‭ ‬بمقدار‭ ‬0‭.‬81‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ليبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬المعروض‭ ‬54‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭. ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬المراجعة‭ ‬الهبوطية‭ ‬نتيجة‭ ‬لتراجع‭ ‬توقعات‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬خفض‭ ‬تقديرات‭ ‬نمو‭ ‬المعروض‭ ‬بمقدار‭ ‬0‭.‬07‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬ليبلغ‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬22‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭. ‬كما‭ ‬تراجعت‭ ‬توقعات‭ ‬منطقة‭ ‬الأمريكيتين‭ ‬بمقدار‭ ‬0‭.‬09‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬خفض‭ ‬توقعات‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬كندا‭. ‬وأخذت‭ ‬هذه‭ ‬التقديرات‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬بيانات‭ ‬شركة‭ ‬بيكر‭ ‬هيوز‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬انخفاضاً‭ ‬متواصلاً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬منصات‭ ‬الحفر‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع‭ ‬متتالية‭ ‬حتى‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مايو‭ ‬2025‭. ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحديداً،‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬منصات‭ ‬الحفر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬578‭ ‬منصة،‭ ‬مسجلة‭ ‬بذلك‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬توقعات‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬ككل‭ ‬خفضاً‭ ‬بمقدار‭ ‬0‭.‬09‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬مراجعة‭ ‬نزولية‭ ‬طفيفة‭ ‬لإمدادات‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ظلت‭ ‬التقديرات‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬لمنطقة‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬هامشية‭ ‬على‭ ‬توقعات‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬توقعت‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬المعروض‭ ‬النفطي‭ ‬العالمي‭ ‬بمقدار‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ليبلغ‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬104‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬بدعم‭ ‬رئيسي‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالأوبك‭ ‬وحلفائها،‭ ‬الذين‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يضيفوا‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬الإضافية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لعام‭ ‬2026،‭ ‬توقعت‭ ‬الأوبك‭ ‬أن‭ ‬يتسق‭ ‬نمو‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬السوائل‭ ‬النفطية‭ ‬للدول‭ ‬غير‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المستويات‭ ‬المسجلة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬زيادة‭ ‬متوقعة‭ ‬قدرها‭ ‬0.8‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬ليرتفع‭ ‬متوسط‭ ‬المعروض‭ ‬إلى‭ ‬54‭.‬81‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭. ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬التقديرات‭ ‬عقب‭ ‬تعديل‭ ‬هبوطي‭ ‬قدره‭ ‬0‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬للتوقعات‭ ‬السنوية،‭ ‬والذي‭ ‬عكس‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬انخفاض‭ ‬تقديرات‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقابله‭ ‬جزئياً‭ ‬رفع‭ ‬توقعات‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬والصين‭ ‬وبعض‭ ‬مناطق‭ ‬آسيا‭ ‬الأخرى‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أشارت‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنمو‭ ‬بمقدار‭ ‬970‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة،‭ ‬بواقع‭ ‬820‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬من‭ ‬المنتجين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الأوبك‭ ‬وحلفائها،‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬منتجو‭ ‬الأوبك‭ ‬وحلفائها‭ ‬بالزيادة‭ ‬المتبقية‭ ‬البالغة‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭.‬

إنتاج‭ ‬الأوبك‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام

تراجع‭ ‬إنتاج‭ ‬الأوبك‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬للشهر‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2025،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الإنتاج‭ ‬27‭.‬24‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيانات‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج،‭ ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬يتم‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬0‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشهر‭ ‬السابق‭. ‬ويعزى‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬بصفة‭ ‬رئيسية‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬إنتاج‭ ‬فنزويلا‭ ‬والإمارات‭ ‬ونيجيريا،‭ ‬فيما‭ ‬قابله‭ ‬ارتفاع‭ ‬هامشي‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭. ‬وكشفت‭ ‬بيانات‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬عن‭ ‬تراجع‭ ‬إنتاج‭ ‬الأوبك‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬أشارت‭ ‬البيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الأوبك‭ ‬الثانوية‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أقل‭ ‬نسبياً‭ ‬بلغ‭ ‬62‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬ليصل‭ ‬متوسط‭ ‬الإنتاج‭ ‬إلى‭ ‬26‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭. ‬ويعزى‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬قابله‭ ‬جزئياً‭ ‬ارتفاع‭ ‬إنتاج‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تراجع‭ ‬إنتاج‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بمقدار‭ ‬106‭ ‬آلاف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭ ‬نتيجة‭ ‬لتراجع‭ ‬إنتاج‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بمقدار‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭. ‬ويعزى‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬بصفة‭ ‬رئيسية‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬إنتاج‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كازاخستان‭ ‬وماليزيا،‭ ‬فيما‭ ‬عوض‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬جزئياً‭ ‬ارتفاع‭ ‬إنتاج‭ ‬روسيا‭ ‬وعمان‭ ‬هامشياً‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعلنت‭ ‬الأوبك‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬بمقدار‭ ‬411‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬إضافية‭ ‬لشهر‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الزيادات‭ ‬المعلنة‭ ‬بالفعل‭ ‬لشهري‭ ‬مايو‭ ‬وأبريل،‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الزيادات‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬0‭.‬96‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬نسبة‭ ‬43‭.‬6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التخفيضات‭ ‬البالغة‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬مسبقاً‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬تتوقع‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬تسجل‭ ‬إمدادات‭ ‬الأوبك‭ ‬وحلفائها‭ ‬نمواً‭ ‬بواقع‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬نتيجة‭ ‬لتخفيف‭ ‬قيود‭ ‬الإنتاج،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تليها‭ ‬زيادة‭ ‬إضافية‭ ‬قدرها‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬