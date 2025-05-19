استكمال أعمال تشييد المركز الخدمي في مشروع جيوان السكني بديار المحرق

استكمال أعمال تشييد المركز الخدمي في مشروع جيوان السكني بديار المحرق
أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، استكمال الأعمال الإنشائية للمركز الخدمي في مشروع جيوان السكني. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام ديار المحرق بالمسؤولية المجتمعية، وسعيها الحثيث لبناء مجتمعات متكاملة وداعمة للاستدامة الاجتماعية.
يعكس تصميم المركز نمط العمارة البحرينية المعاصرة، حيث تم إنجازه بالجودة المعهودة في مشاريع ديار المحرق، بالتعاون مع كلٍ من: شركة «بواب» للمقاولات بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع، وشركة «حاج مساحو كميات» مديرًا للمشروع، وشركة «المعماريون العرب» بصفتها استشاريا رئيسيا للمشروع، وشركة «دي. جي. جونز وشركائه» استشاري للكلفة.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلاً: «انطلاقًا من إيماننا بالمسؤولية المجتمعية، فإننا نحرص على تطوير مشاريع متكاملة ترتقي بحياة القاطنين وتلبي كافة تطلعاتهم. لذا، يسرنا أن نعلن استكمال المركز الخدمي الخاص بمشروع جيوان، الذي يُعد إضافة قيّمة، لما يقدمه من مرافق تعزز الترابط الاجتماعي، وتساعد على تبني نمط حياة صحي ضمن بيئة مستدامة. ونحن نثمن جهود شركائنا من شركات المقاولات والاستشارات، الذين عملوا بأقصى طاقاتهم لإتمام هذا المشروع بأرقى مواصفات ومعايير الجودة المعهودة في مختلف مشاريع ديار المحرق». يُشار إلى ان المركز تم تشييده على مساحة أرض تبلغ 3 , 066 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة بنائه 380 مترا مربعا. وهو يحتوي على مرافق خدمية وتجارية، حيث يضم منطقة ألعاب خارجية للأطفال، وملعبا خارجيا متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى 7 وحدات تجارية تتراوح مساحتها بين 29 و77 مترا مربعا، وذلك لخدمة متطلبات كلٍ من القاطنين بمشروع جيوان، والمجتمعات المجاورة. وتُعد ديار المحرق أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين حيث تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر من خلالها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية الراقية. يأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تؤصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.
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