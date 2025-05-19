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استكمال أعمال تشييد المركز الخدمي في مشروع جيوان السكني بديار المحرق

استكمال أعمال تشييد المركز الخدمي في مشروع جيوان السكني بديار المحرق

2025-05-19 01:23:42
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬استكمال‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬للمركز‭ ‬الخدمي‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬جيوان‭ ‬السكني‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وسعيها‭ ‬الحثيث‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬متكاملة‭ ‬وداعمة‭ ‬للاستدامة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

يعكس‭ ‬تصميم‭ ‬المركز‭ ‬نمط‭ ‬العمارة‭ ‬البحرينية‭ ‬المعاصرة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬بالجودة‭ ‬المعهودة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭: ‬شركة‭ ‬‮«‬بواب‮»‬‭ ‬للمقاولات‭ ‬بصفتها‭ ‬المقاول‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمشروع،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬حاج‭ ‬مساحو‭ ‬كميات‮»‬‭ ‬مديرًا‭ ‬للمشروع،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬المعماريون‭ ‬العرب‮»‬‭ ‬بصفتها‭ ‬استشاريا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للمشروع،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬دي‭. ‬جي‭. ‬جونز‭ ‬وشركائه‮»‬‭ ‬استشاري‭ ‬للكلفة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬إيماننا‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬فإننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬متكاملة‭ ‬ترتقي‭ ‬بحياة‭ ‬القاطنين‭ ‬وتلبي‭ ‬كافة‭ ‬تطلعاتهم‭. ‬لذا،‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬استكمال‭ ‬المركز‭ ‬الخدمي‭ ‬الخاص‭ ‬بمشروع‭ ‬جيوان،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬إضافة‭ ‬قيّمة،‭ ‬لما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬تعزز‭ ‬الترابط‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتساعد‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭. ‬ونحن‭ ‬نثمن‭ ‬جهود‭ ‬شركائنا‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬المقاولات‭ ‬والاستشارات،‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬بأقصى‭ ‬طاقاتهم‭ ‬لإتمام‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بأرقى‭ ‬مواصفات‭ ‬ومعايير‭ ‬الجودة‭ ‬المعهودة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مشاريع‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‮»‬‭. ‬يُشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المركز‭ ‬تم‭ ‬تشييده‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬أرض‭ ‬تبلغ‭ ‬3 , 066‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬بنائه‭ ‬380‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭. ‬وهو‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬خدمية‭ ‬وتجارية،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬منطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬خارجية‭ ‬للأطفال،‭ ‬وملعبا‭ ‬خارجيا‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬وحدات‭ ‬تجارية‭ ‬تتراوح‭ ‬مساحتها‭ ‬بين‭ ‬29‭ ‬و77‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وذلك‭ ‬لخدمة‭ ‬متطلبات‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬القاطنين‭ ‬بمشروع‭ ‬جيوان،‭ ‬والمجتمعات‭ ‬المجاورة‭. ‬وتُعد‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬السكنية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬تتسم‭ ‬بطابعها‭ ‬الفاخر‭ ‬ورفاهيتها‭ ‬المغايرة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬السكن‭ ‬وسبل‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬الراقية‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬المزيج‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬تؤصل‭ ‬نموذج‭ ‬المدينة‭ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمستقبلية‭.‬

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