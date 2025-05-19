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بقيمة 500 مليون دولار.."بنك الخليج الدولي" يغلق بنجاح أول صفقة تمويل إسلامي مشترك

بقيمة 500 مليون دولار.."بنك الخليج الدولي" يغلق بنجاح أول صفقة تمويل إسلامي مشترك

2025-05-19 01:23:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬أول‭ ‬صفقة‭ ‬تمويل‭ ‬مرابحة‭ ‬مشترك‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬صفقة‭ ‬تمويل‭ ‬إسلامي‭ ‬مشترك‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭. ‬وقد‭ ‬تجاوز‭ ‬حجم‭ ‬الاكتتاب‭ ‬التوقعات‭ ‬الأولية،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬الطلب‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرائدة‭.‬

الإغلاق‭ ‬الناجح‭ ‬لهذا‭ ‬التسهيل‭ ‬الائتماني‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لأجل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬يؤكد‭ ‬قوة‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬التسهيل‭ ‬مكّن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬تنويع‭ ‬قاعدة‭ ‬تمويله‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬وتسهيل‭ ‬نمو‭ ‬أعماله‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬أسواقه‭ ‬وقطاعات‭ ‬أعماله‭ ‬الرئيسة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قالت‭ ‬سارة‭ ‬عبدالهادي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بنجاحنا‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬تسهيل‭ ‬المرابحة‭ ‬المشترك‭ ‬الأول‭ ‬لنا،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬إنجازاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬استراتيجية‭ ‬التمويل‭ ‬المستمرة‭ ‬للبنك‭. ‬وهذا‭ ‬الإقبال‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬الاكتتاب‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬التوقعات‭ ‬الأولية،‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬بمكانة‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬بصفته‭ ‬بنكاً‭ ‬عالمياً‭ ‬رائداً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬شركة‭ ‬سوميتومو‭ ‬ميتسوي‭ ‬المصرفية‭ (‬ SMBC ‭) ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التسهيل‭ ‬بصفة‭ ‬المنظم‭ ‬الرئيسي‭ ‬المفوض‭ ‬الأولي،‭ ‬ومدير‭ ‬سجل‭ ‬الاكتتاب‭ ‬والمنسق،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬شركة‭ ‬الإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني‭ ‬كابيتال‭ ‬المحدودة،‭ ‬وبنك‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الأول‭ ‬بدور‭ ‬المنظم‭ ‬الرئيسي‭ ‬المفوض‭ ‬ومدير‭ ‬سجل‭ ‬الاكتتاب‭.‬

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