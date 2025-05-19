بقيمة 500 مليون دولار.."بنك الخليج الدولي" يغلق بنجاح أول صفقة تمويل إسلامي مشترك

بقيمة 500 مليون دولار.."بنك الخليج الدولي" يغلق بنجاح أول صفقة تمويل إسلامي مشترك
أعلن بنك الخليج الدولي أمس نجاحه في إغلاق أول صفقة تمويل مرابحة مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتكون بذلك أول صفقة تمويل إسلامي مشترك للبنك في الأسواق الدولية. وقد تجاوز حجم الاكتتاب التوقعات الأولية، وكان ذلك نتيجة الطلب القوي من مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة.
الإغلاق الناجح لهذا التسهيل الائتماني المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأجل ثلاث سنوات يؤكد قوة المركز المالي لبنك الخليج الدولي. كما أن الاهتمام القوي الذي حظي به هذا التسهيل مكّن بنك الخليج الدولي من تنويع قاعدة تمويله بشكل أكبر، وتسهيل نمو أعماله المستمر في أسواقه وقطاعات أعماله الرئيسة.
وفي هذا السياق، قالت سارة عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: «نحن فخورون بنجاحنا في إغلاق تسهيل المرابحة المشترك الأول لنا، ما يمثل إنجازاً مهماً في تنويع استراتيجية التمويل المستمرة للبنك. وهذا الإقبال القوي على الاكتتاب من مجموعة متنوعة من البنوك الإقليمية والدولية، الذي تجاوز التوقعات الأولية، يعكس الثقة الكبيرة بمكانة بنك الخليج الدولي بصفته بنكاً عالمياً رائداً في منطقة الخليج».
الجدير بالذكر أن مجموعة شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ( SMBC ) شاركت في إدارة التسهيل بصفة المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومدير سجل الاكتتاب والمنسق، كما قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بدور المنظم الرئيسي المفوض ومدير سجل الاكتتاب.
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