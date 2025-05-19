"البحرين لإدارة الموارد البشرية" تطلق مبادرة "HR Connect" كمنصة تجمع قادة وخبراء القطاع في المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرتها‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬ HR ‭ ‬ Connect ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬مهنية‭ ‬ربع‭ ‬سنوية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬قادة‭ ‬وخبراء‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ضمن‭ ‬منتدى‭ ‬تفاعلي‭ ‬لمناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬البلوشي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭: ‬‮«‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬وظيفة‭ ‬مساندة،‭ ‬بل‭ ‬أصبحت‭ ‬محركًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬لأي‭ ‬منظمة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‭. ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الإنسان‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأذكى‭ ‬للمستقبل‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ HR ‭ ‬ Connect ،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬منصة‭ ‬مستدامة‭ ‬تعزز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين،‭ ‬وتدعم‭ ‬التبادل‭ ‬المعرفي،‭ ‬وتواكب‭ ‬التغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدربين‭ ‬معتمدين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتدريب‭ (‬ ICF ‭) ‬ – ‭ ‬فرع‭ ‬البحرين‭. ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬تفاعلية،‭ ‬أدارها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬ناقشوا‭ ‬مواضيع‭ ‬محورية‭ ‬تهم‭ ‬واقع‭ ‬وتحديات‭ ‬القطاع‭.‬

وخرجت‭ ‬الجلسات‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭:‬

. ‭ ‬تطوير‭ ‬إطار‭ ‬وطني‭ ‬مستدام‭ ‬لتنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭.‬

. ‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬سياسات‭ ‬التوظيف‭ ‬لتشمل‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأكاديمية‭.‬

. ‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬والجانب‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

. ‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬المستمرة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬السنوي‭ ‬التقليدي‭.‬

. ‭ ‬تشجيع‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مرنة‭ ‬تحقق‭ ‬توازنا‭ ‬واقعيا‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬المهنية‭ ‬والشخصية‭.‬

. ‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬القيادة‭ ‬المصممة‭ ‬حسب‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الموحدة‭.‬

. ‭ ‬تبني‭ ‬مبدأ‭ ‬الإضافة‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬لتوسيع‭ ‬التنوع‭ ‬داخل‭ ‬الفرق‭.‬

. ‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭.‬

. ‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المؤقتة‭ ‬والمشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬الوظائف‭.‬

. ‭ ‬إشراك‭ ‬المدربين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تطوير‭ ‬القيادات‭ ‬التنظيمية‭.‬

. ‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬النماذج‭ ‬المركزية‭ ‬واللامركزية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

. ‭ ‬مواءمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحقيقي‭.‬

وتسعى‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬موقعها‭ ‬كمركز‭ ‬مهني‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬المؤسسية‭ ‬للارتقاء‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬جاهزية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المستقبل‭.‬