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"البحرين لإدارة الموارد البشرية" تطلق مبادرة "HR Connect" كمنصة تجمع قادة وخبراء القطاع في المملكة

"البحرين لإدارة الموارد البشرية" تطلق مبادرة "HR Connect" كمنصة تجمع قادة وخبراء القطاع في المملكة

2025-05-19 01:23:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرتها‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬ HR ‭ ‬ Connect ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬مهنية‭ ‬ربع‭ ‬سنوية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬قادة‭ ‬وخبراء‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ضمن‭ ‬منتدى‭ ‬تفاعلي‭ ‬لمناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬البلوشي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭: ‬‮«‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬وظيفة‭ ‬مساندة،‭ ‬بل‭ ‬أصبحت‭ ‬محركًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬لأي‭ ‬منظمة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‭. ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الإنسان‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأذكى‭ ‬للمستقبل‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ HR ‭ ‬ Connect ،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬منصة‭ ‬مستدامة‭ ‬تعزز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين،‭ ‬وتدعم‭ ‬التبادل‭ ‬المعرفي،‭ ‬وتواكب‭ ‬التغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدربين‭ ‬معتمدين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتدريب‭ (‬ ICF ‭) ‬ ‭ ‬فرع‭ ‬البحرين‭. ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬تفاعلية،‭ ‬أدارها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬ناقشوا‭ ‬مواضيع‭ ‬محورية‭ ‬تهم‭ ‬واقع‭ ‬وتحديات‭ ‬القطاع‭.‬

وخرجت‭ ‬الجلسات‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭:‬

. ‭ ‬تطوير‭ ‬إطار‭ ‬وطني‭ ‬مستدام‭ ‬لتنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭.‬

. ‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬سياسات‭ ‬التوظيف‭ ‬لتشمل‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأكاديمية‭.‬

. ‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬والجانب‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

. ‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التغذية‭ ‬الراجعة‭ ‬المستمرة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬السنوي‭ ‬التقليدي‭.‬

. ‭ ‬تشجيع‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مرنة‭ ‬تحقق‭ ‬توازنا‭ ‬واقعيا‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬المهنية‭ ‬والشخصية‭.‬

. ‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬القيادة‭ ‬المصممة‭ ‬حسب‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الموحدة‭.‬

. ‭ ‬تبني‭ ‬مبدأ‭ ‬الإضافة‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬لتوسيع‭ ‬التنوع‭ ‬داخل‭ ‬الفرق‭.‬

. ‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭.‬

. ‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المؤقتة‭ ‬والمشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬الوظائف‭.‬

. ‭ ‬إشراك‭ ‬المدربين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تطوير‭ ‬القيادات‭ ‬التنظيمية‭.‬

. ‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬النماذج‭ ‬المركزية‭ ‬واللامركزية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

. ‭ ‬مواءمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحقيقي‭.‬

وتسعى‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬موقعها‭ ‬كمركز‭ ‬مهني‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬المؤسسية‭ ‬للارتقاء‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬جاهزية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المستقبل‭.‬

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