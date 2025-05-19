"البحرين لإدارة الموارد البشرية" تطلق مبادرة "HR Connect" كمنصة تجمع قادة وخبراء القطاع في المملكة

"البحرين لإدارة الموارد البشرية" تطلق مبادرة "HR Connect" كمنصة تجمع قادة وخبراء القطاع في المملكة
أعلنت جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية إطلاق مبادرتها الجديدة « HR Connect »، وهي منصة مهنية ربع سنوية تهدف إلى جمع قادة وخبراء الموارد البشرية في المملكة ضمن منتدى تفاعلي لمناقشة أبرز التحديات والمتغيرات في القطاع، وتبادل أفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي.
وفي تصريح بهذه المناسبة، قال عبدالوهاب البلوشي، عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية: «الموارد البشرية اليوم لم تعد وظيفة مساندة، بل أصبحت محركًا استراتيجيًا لأي منظمة تسعى إلى النمو والابتكار. الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأذكى للمستقبل. ومن خلال HR Connect ، نهدف إلى تأسيس منصة مستدامة تعزز التواصل بين المتخصصين، وتدعم التبادل المعرفي، وتواكب التغيرات السريعة في سوق العمل، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري في مملكة البحرين والمنطقة».
وقد شهدت النسخة الافتتاحية من المبادرة مشاركة واسعة من نخبة من المتخصصين في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي للتدريب ( ICF ) – فرع البحرين. وتم تنظيم جلسات نقاشية تفاعلية، أدارها عدد من الخبراء الذين ناقشوا مواضيع محورية تهم واقع وتحديات القطاع.
وخرجت الجلسات بعدد من التوصيات الرئيسية، من أبرزها:
. تطوير إطار وطني مستدام لتنمية الكفاءات البحرينية.
. إعادة تصميم سياسات التوظيف لتشمل المهارات العملية إلى جانب المؤهلات الأكاديمية.
. تعزيز التكامل بين التكنولوجيا الرقمية والجانب الإنساني في ممارسات الموارد البشرية.
. ترسيخ ثقافة التغذية الراجعة المستمرة بدلاً من التقييم السنوي التقليدي.
. تشجيع بيئة عمل مرنة تحقق توازنا واقعيا بين الحياة المهنية والشخصية.
. دعم مبادرات القيادة المصممة حسب احتياجات المؤسسات بدلاً من الحلول الموحدة.
. تبني مبدأ الإضافة الثقافية في التوظيف لتوسيع التنوع داخل الفرق.
. التحول من خفض التكاليف إلى الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد في العنصر البشري.
. تعزيز التكامل بين فرق العمل المؤقتة والمشاريع متعددة الوظائف.
. إشراك المدربين التنفيذيين في استراتيجيات تطوير القيادات التنظيمية.
. التوازن بين النماذج المركزية واللامركزية في إدارة الموارد البشرية.
. مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل الحقيقي.
وتسعى جمعية البحرين إلى إدارة الموارد البشرية من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ موقعها كمركز مهني فاعل في بناء القدرات الوطنية، ودعم الجهود المؤسسية للارتقاء ببيئة العمل وتعزيز جاهزية القوى العاملة لمتطلبات المستقبل.
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