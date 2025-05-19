دورتموند لا ينوي إعادة هوملز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيل،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لنادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني،‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬لا‭ ‬ينوي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدافعه‭ ‬السابق‭ ‬ماتس‭ ‬هوملز‭ ‬للمشاركة‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وصرح‭ ‬كيل‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬دوبيلباس‮»‬‭ ‬التلفزيوني،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بأن‭ ‬عودة‭ ‬هوملز‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مخطط‭ ‬لها‭ ‬حاليا‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬كيل‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بالفريق،‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬وحجز‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭).‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬كيل‭ ‬عودة‭ ‬هوملز‭ ‬لصفوف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مطاردة‭ ‬لعنة‭ ‬الإصابات‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭.‬

أكد‭ ‬كيل‭: ‬‮«‬كان‭ ‬ماتس‭ ‬لاعبا‭ ‬مهما‭ ‬للغاية‭ ‬لبوروسيا‭ ‬دورتموند‭. ‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬يمكننا‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‭ ‬نظريا‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬هوملز‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي،‭ ‬لكنه‭ ‬صرح‭ ‬بأنه‭ ‬سينهي‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المدافع‭ ‬المخضرم‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬دورتموند‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2008‭ ‬و2016،‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬لفترة‭ ‬ثانية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2024‭.‬

ولم‭ ‬تعرض‭ ‬إدارة‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬هوملز‭ ‬تمديد‭ ‬التعاقد‭ ‬معه،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬موسم‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

وفي‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬تكهنات‭ ‬بأن‭ ‬دورتموند‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬هوملز‭ ‬كلاعب‭ ‬احتياطي‭ ‬لمونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬المقبلين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬دورتموند‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬بالدور‭ ‬الأول‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬برفقة‭ ‬فلومنينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬وأولسان‭ ‬هيونداي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬وماميلودي‭ ‬صن‭ ‬داونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭.‬