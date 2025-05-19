ليفركوزن: لا نعاني من ضغوط بشأن مستقبل فيرتز

ليفركوزن: لا نعاني من ضغوط بشأن مستقبل فيرتز
ماينز - (د ب أ) : أكد سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن وصيف الدوري الألماني لكرة القدم، بأن النادي لا يعاني من ضغوط وسط تكهنات بإمكانية رحيل صانع أللعب الدولي فلوريان فيرتز هذا الصيف.
وقال رولفس بعد التعادل 2/2 مع ماينز في الجولة الأخيرة من البوندسليجا «لا نشعر بالتوتر، ولا نعمل تحت ضغط. لديه (فيرتز) عقد معنا حتى عام 2027».
واشارت تقارير إعلامية إلى أن فيرتز قد ينتقل إلى بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا، فيما ذكرت تقارير أخرى أن مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني مهتمون باللاعب.
وأوضحت تقارير إعلامية أخرى أن شركة باير للأدوية، المالكة لليفركوزن أعطت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، ولكن ليس بأقل من 150 مليون يورو (167 مليون و450 ألف دولار). وأكد رولفس أن ليفركوزن في «المراحل النهائية» من بحثه عن مدرب جديد ليحل مكان الإسباني تشابي ألونسو، الذي سيغادر هذا الصيف وسط تكهنات حول اقترابه من تدريب مع ريال مدريد.
وأشار «أعتقد أننا سنحسم الأمر في مايو «.
وتضم قائمة المرشحين لتدريب ليفركوزن إريك تين هاج وسيسك فابريجاس وتشافي وساندرو فاجنر.
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