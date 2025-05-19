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ليفركوزن: لا نعاني من ضغوط بشأن مستقبل فيرتز

ليفركوزن: لا نعاني من ضغوط بشأن مستقبل فيرتز

2025-05-19 01:23:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

ماينز‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) : ‬أكد‭ ‬سيمون‭ ‬رولفس‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لنادي‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬وصيف‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بأن‭ ‬النادي‭ ‬لا‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬بإمكانية‭ ‬رحيل‭ ‬صانع‭ ‬أللعب‭ ‬الدولي‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وقال‭ ‬رولفس‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬2‭/‬2‭ ‬مع‭ ‬ماينز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬البوندسليجا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نشعر‭ ‬بالتوتر،‭ ‬ولا‭ ‬نعمل‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭. ‬لديه‭ (‬فيرتز‭) ‬عقد‭ ‬معنا‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فيرتز‭ ‬قد‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بطل‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وليفربول‭ ‬الإنجليزيين‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬مهتمون‭ ‬باللاعب‭.‬

وأوضحت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬باير‭ ‬للأدوية،‭ ‬المالكة‭ ‬لليفركوزن‭ ‬أعطت‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لبيع‭ ‬فيرتز،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬167‭ ‬مليون‭ ‬و450‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭). ‬وأكد‭ ‬رولفس‭ ‬أن‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬‮«‬المراحل‭ ‬النهائية‮»‬‭ ‬من‭ ‬بحثه‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬ليحل‭ ‬مكان‭ ‬الإسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬الذي‭ ‬سيغادر‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنحسم‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬‮«‬‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬لتدريب‭ ‬ليفركوزن‭ ‬إريك‭ ‬تين‭ ‬هاج‭ ‬وسيسك‭ ‬فابريجاس‭ ‬وتشافي‭ ‬وساندرو‭ ‬فاجنر‭. ‬

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