سلوت: الأداء خارج ملعبنا أهلنا للتتويج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يشعر‭ ‬آرني‭ ‬سلوت،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬ليفربول،‭ ‬بالفخر‭ ‬لتحسن‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬خلال‭ ‬لقاءاته‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويسعى‭ ‬ليفربول‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الـ12‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ37‭ (‬قبل‭ ‬الأخيرة‭) ‬للمسابقة،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬لم‭ ‬يحطمه‭ ‬سوى‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬109‭ ‬أعوام،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭).‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تمكن‭ ‬لاعبوه‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬سيحقق‭ ‬ليفربول‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بتسجيله‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وقال‭ ‬سلوت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬بالتأكيد‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬تلك‭ ‬الأرقام‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬لعبناها‭ ‬خارج‭ ‬ملعبنا،‭ ‬ذكرت‭ ‬ذلك‭ ‬للاعبين‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬وأوضحت‭ ‬لهم‭ ‬أداءهم‭ ‬خارج‭ ‬أرضهم‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للفريق‭ ‬بإحدى‭ ‬المباريات‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ملعبنا‭ ‬وقلت‭ ‬لهم‭ (‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬تحسينه‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬تحسينها‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أبدعنا‭ ‬فيه‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬كان‭ ‬أداؤنا‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا‭ ‬جيدا‭. ‬وكان‭ ‬أداؤنا‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬جيدا‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري،‭ ‬فينبغي‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تتمتع‭ ‬بأداء‭ ‬جيد‭ ‬خارج‭ ‬أرضك‭ ‬وأداء‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬أرضك‮»‬‭.‬