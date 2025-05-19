سلوت: الأداء خارج ملعبنا أهلنا للتتويج

سلوت: الأداء خارج ملعبنا أهلنا للتتويج
لندن - (د ب أ): يشعر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالفخر لتحسن أداء فريقه بشكل لافت خلال لقاءاته التي خاضها خارج ملعبه هذا الموسم.
ويسعى ليفربول لتحقيق فوزه الـ12 خارج قواعده ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حينما يحل ضيفا على برايتون اليوم الاثنين، في المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) للمسابقة، وهو رقم لم يحطمه سوى 4 مرات فقط خلال 109 أعوام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وفي حال تمكن لاعبوه من هز الشباك، سيحقق ليفربول رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخه، بتسجيله في كل مباراة خاضها بعيدا عن ملعبه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.
وقال سلوت في مؤتمر صحفي أمس الأحد: «نعم، هذا يعني لي الكثير بالتأكيد. لم أكن أعرف تلك الأرقام على وجه الدقة».
وأضاف: «في إحدى المباريات الأولى التي لعبناها خارج ملعبنا، ذكرت ذلك للاعبين».
وأردف قائلا: «وأوضحت لهم أداءهم خارج أرضهم في اجتماع للفريق بإحدى المباريات بعيدا عن ملعبنا وقلت لهم (أعتقد أن هذا هو ما يجب علينا تحسينه)، وهو أحد الأمور التي يجب علينا تحسينها إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة على لقب الدوري في النهاية».
وأكد: «هذا ما أبدعنا فيه طوال الموسم، كان أداؤنا خارج أرضنا جيدا. وكان أداؤنا على أرضنا جيدا أيضا».
وتابع: «إذا كنت تريد الفوز بالدوري، فينبغي لك أن تتمتع بأداء جيد خارج أرضك وأداء جيد على أرضك».
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