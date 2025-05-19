  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سلوت: الأداء خارج ملعبنا أهلنا للتتويج

سلوت: الأداء خارج ملعبنا أهلنا للتتويج

2025-05-19 01:23:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يشعر‭ ‬آرني‭ ‬سلوت،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬ليفربول،‭ ‬بالفخر‭ ‬لتحسن‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬خلال‭ ‬لقاءاته‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويسعى‭ ‬ليفربول‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الـ12‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ37‭ (‬قبل‭ ‬الأخيرة‭) ‬للمسابقة،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬لم‭ ‬يحطمه‭ ‬سوى‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬109‭ ‬أعوام،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭).‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تمكن‭ ‬لاعبوه‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬سيحقق‭ ‬ليفربول‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بتسجيله‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وقال‭ ‬سلوت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬بالتأكيد‭. ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أعرف‭ ‬تلك‭ ‬الأرقام‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬لعبناها‭ ‬خارج‭ ‬ملعبنا،‭ ‬ذكرت‭ ‬ذلك‭ ‬للاعبين‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬وأوضحت‭ ‬لهم‭ ‬أداءهم‭ ‬خارج‭ ‬أرضهم‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للفريق‭ ‬بإحدى‭ ‬المباريات‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ملعبنا‭ ‬وقلت‭ ‬لهم‭ (‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬تحسينه‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬تحسينها‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أبدعنا‭ ‬فيه‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬كان‭ ‬أداؤنا‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا‭ ‬جيدا‭. ‬وكان‭ ‬أداؤنا‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬جيدا‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري،‭ ‬فينبغي‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تتمتع‭ ‬بأداء‭ ‬جيد‭ ‬خارج‭ ‬أرضك‭ ‬وأداء‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬أرضك‮»‬‭.‬

MENAFN19052025000055011008ID1109564660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث