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غوارديولا: فوجئت برفض هالاند تسديد ركلة الجزاء

غوارديولا: فوجئت برفض هالاند تسديد ركلة الجزاء

2025-05-19 01:23:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬اعترف‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بأنه‭ ‬فوجئ‭ ‬برفض‭ ‬المهاجم‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬تسديد‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬ليسددها‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬ويضيعها‭.‬

وحصل‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬تيريك‭ ‬ميتشل‭ ‬مدافع‭ ‬بالاس‭ ‬بعرقلة‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬الذي‭ ‬اقتحم‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬تأخر‭ ‬فريقه‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬بهدف‭ ‬إبريتشي‭ ‬إيزي‭. ‬وبدا‭ ‬أن‭ ‬هالاند،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي،‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬كسر‭ ‬نحسه،‭ ‬لكنه‭ ‬منح‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬مرموش‭ ‬ليتصدى‭ ‬دين‭ ‬هندرسون‭ ‬ببراعة‭ ‬لأول‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬يسددها‭ ‬المهاجم‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭. ‬وقال‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬اعتقدت‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬سيرغب‭ ‬في‭ ‬تسديد‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء،‭ ‬لكنهما‭ ‬لم‭ ‬يتحدثا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬قبل‭ ‬تسديد‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء،‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإحساس‭ ‬وشعور‭ ‬كل‭ ‬منهما،‭ ‬قررا‭ ‬أن‭ ‬عمر‭ ‬كان‭ ‬مستعدا‭ ‬لتسديدها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬استغرق‭ ‬عمر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬اللعب،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬عليه،‭ ‬وتصدى‭ ‬هندرسون‭ ‬لركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وين‭ ‬روني‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق،‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬كمحلل‭ ‬تلفزيوني‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭)‬،‭ ‬إنه‭ ‬شعر‭ ‬أن‭ ‬المناسبة‭ ‬ربما‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬هالاند‭.‬

وأكمل‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يهدر‭ (‬هالاند‭) ‬الفرص‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬يمكنك‭ ‬رؤية‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يؤثر‭ ‬عليه‭. ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬فكرة‭ ‬تسديد‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬ويمبلي‭ ‬صعبة‭ ‬عليه‭. ‬أنت‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬أبدا،‭ ‬إنه‭ ‬إنسان‮»‬‭.‬

وأحرز‭ ‬هالاند‭ ‬30‭ ‬هدفا‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكنه‭ ‬أهدر‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬لعبها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

وخسر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬ملخصا‭ ‬موسما‭ ‬مروعا‭ ‬فقد‭ ‬فيه‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وخرج‭ ‬دون‭ ‬ألقاب‭ ‬محلية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2016‭-‬2017‭.‬

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