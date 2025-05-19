نهضة بركان يدنو من منصة التتويج
بركان – (أ ف ب): وضع نهضة بركان المغربي قدما على منصة التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما تقدم مضيفه سيمبا التنزاني 2-صفر السبت على الملعب البلدي لمدينة بركان شمالي شرق المغرب في ذهاب الدور النهائي.
سجل الهدفين السنغالي مامادو كامارا (8) وأسامة لمليوي (14).
وبعدما حسم لقب الدوري المحلي لأول مرة في تاريخه، يسعى بركان إلى إضافة اللقب القاري وإمكانية إحراز ثلاثية من خلال الفوز بلقب مسابقة الكأس المحلية التي وصل فيها إلى ثمن النهائي.
ويخوض الفريق البرتقالي النهائي الخامس في المسابقة التي رفع كأسها عامي 2020 و2022، مع الأمل برفع رصيده فيها إلى ثلاثة ألقاب ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي (2007 و2008 و2013).
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