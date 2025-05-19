نهضة بركان يدنو من منصة التتويج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

بركان‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضع‭ ‬نهضة‭ ‬بركان‭ ‬المغربي‭ ‬قدما‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬مضيفه‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬البلدي‭ ‬لمدينة‭ ‬بركان‭ ‬شمالي‭ ‬شرق‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭.‬

سجل‭ ‬الهدفين‭ ‬السنغالي‭ ‬مامادو‭ ‬كامارا‭ (‬8‭) ‬وأسامة‭ ‬لمليوي‭ (‬14‭).‬

وبعدما‭ ‬حسم‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬يسعى‭ ‬بركان‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬وإمكانية‭ ‬إحراز‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

ويخوض‭ ‬الفريق‭ ‬البرتقالي‭ ‬النهائي‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬رفع‭ ‬كأسها‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2022،‭ ‬مع‭ ‬الأمل‭ ‬برفع‭ ‬رصيده‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬ومعادلة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬الصفاقسي‭ ‬التونسي‭ (‬2007‭ ‬و2008‭ ‬و2013‭).‬