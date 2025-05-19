  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نهضة بركان يدنو من منصة التتويج

نهضة بركان يدنو من منصة التتويج

2025-05-19 01:23:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

بركان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضع‭ ‬نهضة‭ ‬بركان‭ ‬المغربي‭ ‬قدما‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬مضيفه‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬البلدي‭ ‬لمدينة‭ ‬بركان‭ ‬شمالي‭ ‬شرق‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭.‬

سجل‭ ‬الهدفين‭ ‬السنغالي‭ ‬مامادو‭ ‬كامارا‭ (‬8‭) ‬وأسامة‭ ‬لمليوي‭ (‬14‭).‬

وبعدما‭ ‬حسم‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬يسعى‭ ‬بركان‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬وإمكانية‭ ‬إحراز‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

ويخوض‭ ‬الفريق‭ ‬البرتقالي‭ ‬النهائي‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬رفع‭ ‬كأسها‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2022،‭ ‬مع‭ ‬الأمل‭ ‬برفع‭ ‬رصيده‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬ومعادلة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬الصفاقسي‭ ‬التونسي‭ (‬2007‭ ‬و2008‭ ‬و2013‭).‬

MENAFN19052025000055011008ID1109564658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث