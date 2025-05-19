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ليفربول يحسم صفقة فريمبونج

ليفربول يحسم صفقة فريمبونج

2025-05-19 01:23:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

ليفركوزن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬حسم‭ ‬صفقة‭ ‬ضم‭ ‬الهولندي‭ ‬الدولي‭ ‬جيريمي‭ ‬فريمبونج‭ ‬مدافع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭.‬

ووفقا‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬الصفقة‭ ‬تتوقف‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬اجتياز‭ ‬اللاعب‭ ‬للفحوصات‭ ‬الطبية‭.‬

وأشارت‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬فريمبونج‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬سيمتد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030

وستتكلف‭ ‬صفقة‭ ‬ضم‭ ‬المدافع‭ ‬الأيمن‭ ‬فريمبونج‭ ‬مبلغ‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬35‭ ‬و40‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬هي‭ ‬قيمة‭ ‬الشرط‭ ‬الجزائي‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬ليفركوزن‭ ‬والذي‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬2028‭.‬

ويسعى‭ ‬ليفربول‭ ‬لتعويض‭ ‬رحيل‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬ترينت‭ ‬ألكسندر‭ ‬أرنولد،‭ ‬الذي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬وقد‭ ‬وجد‭ ‬ضالته‭ ‬في‭ ‬فريمبونج‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬30‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬190‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬ليفركوزن‭ ‬منذ‭ ‬قدومه‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬سيلتك‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

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