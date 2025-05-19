ليفربول يحسم صفقة فريمبونج
ليفركوزن - (د ب أ): ذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد أن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حسم صفقة ضم الهولندي الدولي جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن الألماني.
ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» فإن الصفقة تتوقف فقط على اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية.
وأشارت «سكاي سبورتس» إلى أن عقد فريمبونج مع ليفربول سيمتد حتى عام 2030
وستتكلف صفقة ضم المدافع الأيمن فريمبونج مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن والذي يمتد حتى 2028.
ويسعى ليفربول لتعويض رحيل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وقد وجد ضالته في فريمبونج الذي سجل 30 هدفا خلال 190 مباراة مع ليفركوزن منذ قدومه من صفوف سيلتك الاسكتلندي في 2021 مقابل 11 مليون يورو.
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