الاتحاد يستعيد اللقب بنكهة فرنسية.. والهلال يتمسك بـ "نخبة آسيا"

الاتحاد يستعيد اللقب بنكهة فرنسية.. والهلال يتمسك بـ "نخبة آسيا"
الرياض – (أ ف ب): لم يفوت الاتحاد فرصة الظفر بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، للمرة العاشرة في تاريخه، حاسماً مواجهته مع الرائد (3-1)، الهابط رسمياً إلى الدرجة الأولى، قبل جولتين من النهاية، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق «العميد» لقبي 2009 في الجولة الأخيرة، فيما حسم الدوري الموسم قبل الماضي 2023 قبل جولة من النهاية.
وعاشت جماهير «الإتي»، ليلة تاريخية انطلقت أفراحها من مدينة بريدة، التي استضافت المباراة، إلى جدة التي عاشت هذا الموسم فرحة مزدوجة بتتويج قطبيها بلقبي الدوري، عبر الاتحاد، وبدوري أبطال آسيا للنخبة التي ذهبت لفريق الأهلي.
وتبدو الفرصة متاحة أمام الفريق العريق الذي تأسس عام 1927، بالتتويج بالثنائية عندما يقابل القادسية على لقب كأس الملك في 31 مايو الجاري.
وجاء فوز «العميد» ترجمة للعروض القوية والاستقرار الفني الذي وفره المدير الفني الفرنسي لوران بلان وترسانة يقودها مواطنيه كريم بنزيمة، نغولو كانتي وموسى ديابي، والبرازيلي فابينو والجزائري الدولي حسام عوار، الذين أبلوا البلاء الحسن في حسم الصراع مع الهلال، بطل الموسم السابق، في أقوى دوريات المنطقة على الإطلاق.
وبفوزه بالدوري السعودي، أصبح بلان أول مدرب فرنسي يحقق اللقب منذ 30 عاماً، حين حقق الفرنسي جان فرنانديز اللقب مع النصر في موسم 1994-1995.
وفرض تتويج الاتحاد باللقب المدجج بالنجوم العالميين نفسه على الصحافة العالمية، ومنها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، التي قالت إن هذا اللقب هو الـ36 في مسيرة بنزيمة، والأول له منذ انتقاله إلى الخليج، رغم غيابه عن مواجهة التتويج.
وسجل كريم 21 هدفًا في 28 مباراة، بينما دون بلان أول تتويج له كمدرب منذ عام 2016 مع باريس سان جرمان.
«ريمونتادا مثيرة للهلال»
واقترب الهلال، من حجز موقعاً له في بطولته المحببة، دوري أبطال آسيا للنخبة بعد حسمه اللقاء أمام الفتح بـ«ريمونتادا» مثيرة (4-3) .
وفي المباراة التي شهدت توقيع نجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش على ثنائية، نجا «الزعيم» من خسارة مؤكدة حين أدرك له نجم فولهام الانكليزي سابقاً التعادل قبل خمس دقائق من النهاية قبل أن يمنحه فوزاً ثميناً في الدقيقة 90+2. وفيما وصف مدربه المؤقت محمد الشلهوب النقاط الثلاث بالمهمة جداً، مشيداً بما قدّمه اللاعبون من جهد كبير، أشار إلى أنه مدرب مؤقت، «لكنني مدرب محترف، وكل مدرب يطمح لتقديم الأفضل».
متقدماً بنقطة على النصر، صعد القادسية إلى المركز الثالث (65 نقطة) بعد فوزه على الوحدة، مستغلاً تعثر «العالمي» أمام التعاون (1-1)، ما افقد النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، متصدر هدافي الدوري بـ23 هدفاً، والغائب عن المباراة، من فرصة اللعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
وأبدى الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، أسفه الكبير بعد التعادل مؤكداً أن الفريق أهدر فرصة كانت في المتناول، «تعثرنا في مباراة كان يجب علينا عدم التعثر فيها، وأهدرنا فرصاً سهلة لم نستغلها».
«جدل بقاء يايسله»
بعدما أثار الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، القلق بتصريحاته التي أعقبت فوزه فريقه على الخلود (4-1)، قائلاً إن إدارة النادي قررت عدم تجديد عقده، رغم رغبته الواضحة في الاستمرار، أعلنت شركة النادي الأهلي تمسكها الكامل باستمرار المدرب على رأس الجهاز الفني حتى نهاية عقده الممتد حتى صيف 2026، نافية ما تم تداوله مؤخراً بشأن وجود نية للاستغناء عنه أو فسخ العقد بين الطرفين.
وفي صراع الهبوط، تعقد موقف العروبة (30 نقطة) والأخدود (28) باحتلالهما المركزين السادس عشر والسابع عشر توالياً قبل جولتين من ختام الدوري.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين