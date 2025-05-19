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الاتحاد يستعيد اللقب بنكهة فرنسية.. والهلال يتمسك بـ "نخبة آسيا"

الاتحاد يستعيد اللقب بنكهة فرنسية.. والهلال يتمسك بـ "نخبة آسيا"

2025-05-19 01:23:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يفوت‭ ‬الاتحاد‭ ‬فرصة‭ ‬الظفر‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬للمرة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬حاسماً‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬الرائد‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬الهابط‭ ‬رسمياً‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬لقبي‭ ‬2009‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬حسم‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭ ‬قبل‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وعاشت‭ ‬جماهير‭ ‬‮«‬الإتي‮»‬،‭ ‬ليلة‭ ‬تاريخية‭ ‬انطلقت‭ ‬أفراحها‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بريدة،‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬المباراة،‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فرحة‭ ‬مزدوجة‭ ‬بتتويج‭ ‬قطبيها‭ ‬بلقبي‭ ‬الدوري،‭ ‬عبر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وبدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬التي‭ ‬ذهبت‭ ‬لفريق‭ ‬الأهلي‭.‬

وتبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬1927،‭ ‬بالتتويج‭ ‬بالثنائية‭ ‬عندما‭ ‬يقابل‭ ‬القادسية‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬الجاري‭.‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬ترجمة‭ ‬للعروض‭ ‬القوية‭ ‬والاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬وفره‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬وترسانة‭ ‬يقودها‭ ‬مواطنيه‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬وموسى‭ ‬ديابي،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬فابينو‭ ‬والجزائري‭ ‬الدولي‭ ‬حسام‭ ‬عوار،‭ ‬الذين‭ ‬أبلوا‭ ‬البلاء‭ ‬الحسن‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬الصراع‭ ‬مع‭ ‬الهلال،‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬دوريات‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

وبفوزه‭ ‬بالدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬أصبح‭ ‬بلان‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬فرنسي‭ ‬يحقق‭ ‬اللقب‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬فرنانديز‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬1994‭-‬1995‭.‬

وفرض‭ ‬تتويج‭ ‬الاتحاد‭ ‬باللقب‭ ‬المدجج‭ ‬بالنجوم‭ ‬العالميين‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الصحافة‭ ‬العالمية،‭ ‬ومنها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ليكيب‮»‬‭ ‬الفرنسية،‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬هو‭ ‬الـ36‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬بنزيمة،‭ ‬والأول‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬الخليج،‭ ‬رغم‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬التتويج‭.‬

وسجل‭ ‬كريم‭ ‬21‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مباراة،‭ ‬بينما‭ ‬دون‭ ‬بلان‭ ‬أول‭ ‬تتويج‭ ‬له‭ ‬كمدرب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

‮«‬ريمونتادا‭ ‬مثيرة‭ ‬للهلال‮»‬

واقترب‭ ‬الهلال،‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬موقعاً‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬المحببة،‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬بعد‭ ‬حسمه‭ ‬اللقاء‭ ‬أمام‭ ‬الفتح‭ ‬بـ«ريمونتادا‮»‬‭ ‬مثيرة‭ (‬4-3‭) .‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬توقيع‭ ‬نجمه‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬على‭ ‬ثنائية،‭ ‬نجا‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬مؤكدة‭ ‬حين‭ ‬أدرك‭ ‬له‭ ‬نجم‭ ‬فولهام‭ ‬الانكليزي‭ ‬سابقاً‭ ‬التعادل‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنحه‭ ‬فوزاً‭ ‬ثميناً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭+‬2‭. ‬وفيما‭ ‬وصف‭ ‬مدربه‭ ‬المؤقت‭ ‬محمد‭ ‬الشلهوب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬بالمهمة‭ ‬جداً،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬قدّمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬كبير،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مدرب‭ ‬مؤقت،‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬مدرب‭ ‬محترف،‭ ‬وكل‭ ‬مدرب‭ ‬يطمح‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬

متقدماً‭ ‬بنقطة‭ ‬على‭ ‬النصر،‭ ‬صعد‭ ‬القادسية‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬65‭ ‬نقطة‭) ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الوحدة،‭ ‬مستغلاً‭ ‬تعثر‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬افقد‭ ‬النصر‭ ‬ونجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬متصدر‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬بـ23‭ ‬هدفاً،‭ ‬والغائب‭ ‬عن‭ ‬المباراة،‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وأبدى‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي،‭ ‬مدرب‭ ‬النصر،‭ ‬أسفه‭ ‬الكبير‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬أهدر‭ ‬فرصة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المتناول،‭ ‬‮«‬تعثرنا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬عدم‭ ‬التعثر‭ ‬فيها،‭ ‬وأهدرنا‭ ‬فرصاً‭ ‬سهلة‭ ‬لم‭ ‬نستغلها‮»‬‭.‬

‮«‬جدل‭ ‬بقاء‭ ‬يايسله‮»‬

بعدما‭ ‬أثار‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله،‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي،‭ ‬القلق‭ ‬بتصريحاته‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬فوزه‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬الخلود‭ (‬4-1‭)‬،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬قررت‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬عقده،‭ ‬رغم‭ ‬رغبته‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬الاستمرار،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬تمسكها‭ ‬الكامل‭ ‬باستمرار‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬الممتد‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬2026،‭ ‬نافية‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬مؤخراً‭ ‬بشأن‭ ‬وجود‭ ‬نية‭ ‬للاستغناء‭ ‬عنه‭ ‬أو‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وفي‭ ‬صراع‭ ‬الهبوط،‭ ‬تعقد‭ ‬موقف‭ ‬العروبة‭ (‬30‭ ‬نقطة‭) ‬والأخدود‭ (‬28‭) ‬باحتلالهما‭ ‬المركزين‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬والسابع‭ ‬عشر‭ ‬توالياً‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬ختام‭ ‬الدوري‭.‬

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