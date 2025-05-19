الشارقة يتوج بأول ألقابه الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬سجل‭ ‬فراس‭ ‬بلعربي‭ ‬وماركوس‭ ‬ميلوني‭ ‬هدفين‭ ‬متأخرين‭ ‬ليقودا‭ ‬الشارقة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ليون‭ ‬سيتي‭ ‬سايلرز‭ ‬السنغافوري‭ ‬والتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وهز‭ ‬التونسي‭ ‬بلعربي‭ ‬الشباك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بيشان‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬74‭.‬

وعادل‭ ‬ماكسيم‭ ‬ليستين‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬ماركوس‭ ‬ميلوني‭ ‬فوز‭ ‬الشارقة‭ ‬قبل‭ ‬صفارة‭ ‬النهاية‭.‬

وتوج‭ ‬الشارقة‭ ‬بأول‭ ‬ألقابه‭ ‬الآسيوية‭ ‬وكذلك‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬محل‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي

ونجح‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي،‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬الروماني‭ ‬كوزمين‭ ‬أولاريو،‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬موسمه‭ ‬بعد‭ ‬إخفاقه‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بدوري‭ ‬المحترفين‭ ‬الإماراتي‭ ‬وخسارة‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬أمام‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭.‬