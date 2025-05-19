الشارقة يتوج بأول ألقابه الآسيوية

الشارقة يتوج بأول ألقابه الآسيوية
(رويترز): سجل فراس بلعربي وماركوس ميلوني هدفين متأخرين ليقودا الشارقة إلى الفوز 2-1 على مضيفه ليون سيتي سايلرز السنغافوري والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم أمس الأحد.
وهز التونسي بلعربي الشباك على ملعب بيشان في سنغافورة من مسافة قريبة في الدقيقة 74.
وعادل ماكسيم ليستين النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يحسم ماركوس ميلوني فوز الشارقة قبل صفارة النهاية.
وتوج الشارقة بأول ألقابه الآسيوية وكذلك الأول في هذه البطولة التي حلت محل كأس الاتحاد الآسيوي
ونجح الفريق الإماراتي، الذي يقوده الروماني كوزمين أولاريو، في إنقاذ موسمه بعد إخفاقه في التتويج بدوري المحترفين الإماراتي وخسارة نهائي كأس رئيس الإمارات أمام شباب الأهلي.
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