بيدرو يضرب آمال حصد اللقب بشدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

ميلانو‭ - (‬رويترز‭): ‬تلقت‭ ‬آمال‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬بيدرو‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليمنح‭ ‬لاتسيو‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬ليصبح‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬متأخرا‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬نابولي‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬تعادل‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬بارما‭ ‬أهدر‭ ‬إنتر‭ ‬الفرصة‭ ‬المثالية‭ ‬للتقدم‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬لكن‭ ‬يان‭ ‬بيسيك‭ ‬تحول‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬إلى‭ ‬شرير‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬لكنه‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭.‬

ووضع‭ ‬بيسيك‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬بنهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬لاتسيو‭ ‬عادل‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬بيدرو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72‭. ‬وأعاد‭ ‬دينزل‭ ‬دومفريس‭ ‬فريق‭ ‬إنتر‭ ‬إلى‭ ‬المقدمة‭ ‬قبل‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬لكن‭ ‬بيدرو‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ليكسر‭ ‬شوكة‭ ‬إنتر‭.‬

ويملك‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬78‭ ‬نقطة،‭ ‬ويحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬كومو‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بينما‭ ‬يملك‭ ‬نابولي‭ ‬79‭ ‬نقطة،‭ ‬وسيستضيف‭ ‬كالياري‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تساوي‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فاصلة‭. ‬