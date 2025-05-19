بيدرو يضرب آمال حصد اللقب بشدة

بيدرو يضرب آمال حصد اللقب بشدة
ميلانو - (رويترز): تلقت آمال إنتر ميلان في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ضربة قاسية عندما سجل بيدرو هدفا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ليمنح لاتسيو التعادل 2-2 في سان سيرو أمس الأحد، ليصبح حامل اللقب متأخرا بنقطة واحدة عن نابولي قبل المباراة الأخيرة في الموسم.
وبعد أن تعادل نابولي المتصدر بدون أهداف مع بارما أهدر إنتر الفرصة المثالية للتقدم إلى الصدارة في الوقت المناسب، لكن يان بيسيك تحول من بطل إلى شرير بعد افتتاح التسجيل لكنه تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة 90.
ووضع بيسيك إنتر في المقدمة بنهاية الشوط الأول، لكن لاتسيو عادل النتيجة بهدف بيدرو في الدقيقة 72. وأعاد دينزل دومفريس فريق إنتر إلى المقدمة قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة، لكن بيدرو سجل هدف الفوز من ركلة جزاء ليكسر شوكة إنتر.
ويملك إنتر ميلان 78 نقطة، ويحل ضيفا على كومو في الجولة الأخيرة، بينما يملك نابولي 79 نقطة، وسيستضيف كالياري. وفي حال تساوي الفريقين في النقاط سيتم تحديد اللقب من خلال مباراة فاصلة.
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