دي بروين يشكك في مشاركته بكأس العالم للأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬المقررة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتجنب‭ ‬إصابة‭ ‬قد‭ ‬تعيق‭ ‬مساعيه‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬نادٍ‭ ‬جديد‭. ‬ويغادر‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬عندما‭ ‬ينتهي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬تكهنات‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يوقع‭ ‬عقدا‭ ‬قصير‭ ‬الأمد‭ ‬للبقاء‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭.‬

وفشل‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬بقميص‭ ‬سيتي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬لقب‭ ‬بريميرليغ‭ ‬لصالح‭ ‬ليفربول،‭ ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬لهزيمة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬0‭-‬1‭. ‬

تُعدّ‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬بمثابة‭ ‬فترة‭ ‬تسجيل‭ ‬إضافية‭ ‬استحدثها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬فعليا‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭. ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬أمام‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يونيو،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬حسم‭ ‬خططه‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬بروين‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬منطقي‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬عندما‭ ‬تدخل‭ ‬بطولات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عقدك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أعتني‭ ‬بنفسي،‭ ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬تعرضتُ‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬فماذا‭ ‬سأفعل؟‭ ‬لن‭ ‬يهتم‭ ‬بي‭ ‬أحدٌ‭ ‬حينها،‭ ‬لذا‭ ‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬كبير‭ ‬ألّا‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أعرف،‭ ‬ربما‭ ‬نعم‮»‬‭.‬