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عشرات الشهداء مع بدء إسرائيل عدوانا بريا واسعا في غزة

عشرات الشهداء مع بدء إسرائيل عدوانا بريا واسعا في غزة

2025-05-19 01:23:32
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬بدء‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬برية‭ ‬واسعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬غداة‭ ‬تأكيده‭ ‬تكثيف‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬استشهاد‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬نفذتها‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬بدأت‭... ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ضمن‭ ‬افتتاح‭ ‬عملية‭ ‬عربات‭ ‬جدعون‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الاسم‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬وكان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬السبت‭ ‬توسيع‭ ‬ضرباته‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬الدعوات‭ ‬الدولية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتحذير‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬تمنع‭ ‬إسرائيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬مارس‭. ‬وتؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬هدفها‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬العمليات‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬ودفعها‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭. ‬ورأى‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬يعمل‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬لاستنفاد‭ ‬كل‭ ‬فرصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق،‭ ‬سواء‭ ‬وفقا‭ ‬لخطة‭ (‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬ستيف‭) ‬ويتكوف‭ ‬أو‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬القتال‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬وإقصاء‭ ‬الحركة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬وجعل‭ ‬غزة‭ ‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوسطاء‭ ‬‮«‬يبذلون‭ ‬جهودا‭ ‬لتقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬تجري‭ ‬‮«‬حول‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬والرؤى‮»‬‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬أولية،‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬50‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭ ‬الأولى‭ ‬وحتى‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‮»‬‭ (‬الأحد‭). ‬وأشار‭ ‬بصل‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬‮«‬بلاغات‭ ‬بوجود‭ ‬عشرات‭ ‬المفقودين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬بصل‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬33‭ ‬شخصا‭ ‬‮«‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬جراء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الغارات‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬22‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬و100‭ ‬مصاب‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬خيام‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‮»‬‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬464‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الوحشية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬1418‭ ‬آخرين‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و17‭ ‬مايو‭. ‬واستشهد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬130‭ ‬آخرين‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭. ‬وقال‭ ‬خليل‭ ‬الدقران‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬عائلات‭ ‬بأكملها‭ ‬تم‭ ‬مسحها‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬المدني‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬جثثا‭ ‬بأحجام‭ ‬متفاوتة‭ ‬وضع‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬أغطية‭ ‬بينما‭ ‬لفت‭ ‬أخرى‭ ‬بأكفان،‭ ‬ممددة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬تغطيها‭ ‬بقع‭ ‬الدماء‭. ‬وفي‭ ‬الخارج،‭ ‬كانت‭ ‬بعض‭ ‬النسوة‭ ‬ينتحبن‭ ‬قرب‭ ‬جثث‭ ‬لأقاربهم‭. ‬

وقالت‭ ‬وردة‭ ‬الشاعر‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬هنا،‭ ‬فقدت‭ ‬كل‭ ‬عائلتي‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬أحد،‭ ‬الأولاد‭ ‬قتلوا،‭ ‬الأب‭ ‬مات،‭ ‬والأم‭ ‬ماتت،‭ ‬وأمي‭ ‬ماتت‭ ‬وابنة‭ ‬أخي‭ ‬فقدت‭ ‬عينها‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬تكثيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬الضربات‭ ‬والعمليات،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬العامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باتت‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تكثيف‭ ‬محاصرة‭ ‬الاحتلال‭ ‬للمستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬ومحيطه‭ ‬ومنع‭ ‬وصول‭ ‬المرضى‭ ‬والطواقم‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬أخرجت‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬العامة‭ ‬بمحافظة‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‮»‬‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬الوزارة‭ ‬مستشفيان‭ ‬آخران‭ ‬عامان‭ ‬هما‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬ومستشفى‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭. ‬واتهمت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬وحشية‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬تتحمّل‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بمنحها‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإرهابي‭ ‬غطاء‭ ‬سياسياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬مسؤولية‭ ‬مباشرة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬الجنوني‭ ‬واستهداف‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

والسبت،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬يشنّ‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬مكثّفة‮»‬‭ ‬وأرسل‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬واضعا‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬المراحل‭ ‬الأولية‭ ‬لعملية‭ ‬عربات‭ ‬جدعون‭ ‬وتوسيع‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬وهزيمة‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وأثار‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬توسيع‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬انتقادات‭ ‬دولية‭. ‬وتواجه‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضغوطا‭ ‬متزايدة‭ ‬لرفع‭ ‬الحصار‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرات‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والوقود‭ ‬والأدوية‭.‬

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