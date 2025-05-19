للمطالبة بوقف العدوان على غزة.. برلمانيون أوروبيون يتظاهرون في الجانب المصري من معبر رفح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬ونواب‭ ‬إيطاليون‭ ‬وممثلون‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬الجهة‭ ‬المصرية‭ ‬لمعبر‭ ‬رفح‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقالت‭ ‬سيسيليا‭ ‬سترادا‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬أوروبا‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬المزيد‭. ‬أوروبا‭ ‬لا‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬يكفي،‭ ‬لا‭ ‬تفعل‭ ‬شيئا‭ ‬لوقف‭ ‬المذبحة‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬سترادا‭ ‬إلى‭ ‬تجميد‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وإسرائيل‭ ‬‮«‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والحال‭ ‬ليس‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬سترادا‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حظر‭ ‬تام‭ ‬للأسلحة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ويجب‭ ‬وقف‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬المستوطنات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‮»‬‭. ‬

تأتي‭ ‬التظاهرة‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬باشر‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬واسعة‭ ‬ونقل‭ ‬قوات‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وتمنع‭ ‬إسرائيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬مارس‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استئنافها‭ ‬العدوان‭ ‬بعد‭ ‬هدنة‭ ‬هشة‭ ‬استمرت‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭. ‬

وتواجه‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضغطا‭ ‬دوليا‭ ‬متزايدا‭ ‬لرفع‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬غزة‭ ‬وحذرت‭ ‬منظمات‭ ‬أممية‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والوقود‭ ‬ومياه‭ ‬الشرب،‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬والتر‭ ‬ماسا‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬آرتشي‭ ‬الإيطالية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لنؤكد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يُقال‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭. ‬هذا‭ ‬المعبر‭ ‬مغلق‭. ‬ولم‭ ‬تمر‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬المعبر‭ ‬منذ‭ ‬شهور‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬دويّ‭ ‬الانفجارات‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬سماعه‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الموقع‭. ‬

ووصف‭ ‬ماسا‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مأساوي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يفعل‭ ‬شيئا‭ ‬بينما‭ ‬الناس‭ ‬يموتون‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬المعبر‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬توعية‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الأوروبي‭ ‬والعالمي‭ ‬ولهذا‭ ‬أتينا‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬الإيطالي‭ ‬الكبير‮»‬‭. ‬

وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الأوروبيون‭ ‬لافتات‭ ‬كُتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬تسليح‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬الإبادة‮»‬‭ ‬و«أنهوا‭ ‬الاحتلال‭ ‬غير‭ ‬المشروع‮»‬‭. ‬

ووقف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬خلف‭ ‬صفوف‭ ‬من‭ ‬الدمى‭ ‬ولُعب‭ ‬أطفال‭ ‬وضعوها‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان،‭ ‬قُتل‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬فلسطيني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬