عشرات الألوف يحتجون في لاهاي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أمستردام‭ - (‬رويترز‭): ‬نظم‭ ‬عشرات‭ ‬الألوف‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬أمس‭ ‬مطالبين‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬باتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬ضد‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬أوكسفام‭ ‬نوفيب‭ ‬المنسقة‭ ‬للاحتجاج‭ ‬إن‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬المسيرة،‭ ‬وارتدى‭ ‬معظمهم‭ ‬ملابس‭ ‬حمراء‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬خط‭ ‬أحمر‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬تمنع‭ ‬إسرائيل‭ ‬دخول‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬والوقود‭. ‬ومرت‭ ‬المسيرة‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬رفعتها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬تتهم‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬والتي‭ ‬أمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بوقف‭ ‬هجومها‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وقالت‭ ‬أوكسفام‭ ‬نوفيب‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬تجاهلت‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬ارتكبتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وحثت‭ ‬المتظاهرين‭ ‬على‭ ‬المطالبة‭ ‬باتخاذ‭ ‬نهج‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬الهولندي‭ ‬كاسبر‭ ‬فيلدكامب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬أبرمها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬امتنعت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬توجيه‭ ‬انتقادات‭ ‬أكثر‭ ‬قسوة‭. ‬وعبر‭ ‬خيرت‭ ‬فيلدرز،‭ ‬وهو‭ ‬سياسي‭ ‬شعبوي‭ ‬مناهض‭ ‬للإسلام‭ ‬ويرأس‭ ‬أكبر‭ ‬حزب‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحكومي،‭ ‬مرارا‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬الثابت‭ ‬لإسرائيل‭.‬