عشرات الألوف يحتجون في لاهاي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

عشرات الألوف يحتجون في لاهاي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة
أمستردام - (رويترز): نظم عشرات الألوف من المحتجين مسيرة في لاهاي أمس مطالبين الحكومة الهولندية باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت منظمة أوكسفام نوفيب المنسقة للاحتجاج إن حوالي 100 ألف شاركوا في المسيرة، وارتدى معظمهم ملابس حمراء تعبيرا عن رغبتهم في وضع «خط أحمر» ضد الحصار الإسرائيلي على غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود. ومرت المسيرة أمام مقر محكمة العدل الدولية، التي تنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، والتي أمرت إسرائيل العام الماضي بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب القطاع الفلسطيني.
وقالت أوكسفام نوفيب إن الحكومة الهولندية تجاهلت جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في غزة، وحثت المتظاهرين على المطالبة باتخاذ نهج أكثر صرامة. وقال وزير الشؤون الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب في وقت سابق هذا الشهر إنه يريد من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في اتفاقيات التعاون التي أبرمها مع إسرائيل.
لكن الحكومة الهولندية امتنعت حتى الآن عن توجيه انتقادات أكثر قسوة. وعبر خيرت فيلدرز، وهو سياسي شعبوي مناهض للإسلام ويرأس أكبر حزب في الائتلاف الحكومي، مرارا عن دعمه الثابت لإسرائيل.
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