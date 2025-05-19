ماذا وراء الغياب شبه الجماعي للقادة العرب عن قمة بغداد؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

بقلم‭: ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الامارة

تحوّلت‭ ‬قمة‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬مشهد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬باهت‭ ‬عكس‭ ‬واقع‭ ‬العزلة‭ ‬العربية‭ ‬المتفاقمة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العراق،‭ ‬إذ‭ ‬غابت‭ ‬الغالبية‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العرب،‭ ‬واكتفت‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬بإيفاد‭ ‬ممثلين‭ ‬ثانويين،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬جماعي‭ ‬يُفسَّر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬رسالة‭ ‬سياسية‭ ‬واضحة‭ ‬برفض‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬تُدار‭ ‬من‭ ‬عاصمة‭ ‬باتت‭ ‬تخضع‭ ‬للنفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬المقيت‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العزوف‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التماهي‭ ‬المتزايد‭ ‬للسلطة‭ ‬العراقية‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬واستمرار‭ ‬هيمنة‭ ‬المليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬التابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬مفاصل‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية،‭ ‬مما‭ ‬أفقد‭ ‬بغداد‭ ‬مكانتها‭ ‬التاريخية‭ ‬كمركز‭ ‬توازن‭ ‬عربي‭ ‬وإقليمي‭.‬

الرسالة‭ ‬التي‭ ‬بعثتها‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬بمستوى‭ ‬تمثيلها‭ ‬كانت‭ ‬صريحة‭: ‬

لا‭ ‬مكان‭ ‬لبغداد‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬العربي‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬أسيرة‭ ‬للقرار‭ ‬الإيراني،‭ ‬ومختطفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوى‭ ‬اللادولة‭ ‬التي‭ ‬تزعزع‭ ‬أمن‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة‭ ‬على‭ ‬السواء‭.‬

هذا‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬حضور‭ ‬عربي‭ ‬فعّال‭ ‬يعبّر‭ ‬عن‭ ‬انكشاف‭ ‬سياسي‭ ‬خطير،‭ ‬وانهيار‭ ‬لمحاولات‭ ‬الترويج‭ ‬لدور‭ ‬عربي‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وضع‭ ‬داخلي‭ ‬مأساوي‭ ‬تُمسكه‭ ‬أذرع‭ ‬عسكرية‭ ‬خارجية‭ ‬الولاء‭.‬