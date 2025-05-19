المالية تحدد رسوم طلبات المراجعة والاعتراضات لتنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
صدر عن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني قرار بتحديد رسوم طلبات المراجعات والاعتراضات الضريبية وذلك وفقًا لتنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.
وجاء في القرار تحديد رسوم بقيمة 50 دينارًا بحرينيًا لتقديم طلب مراجعة إلى الجهاز الوطني للإيرادات عن القرار أو الإجراء الواحد، ومائة دينار بحريني في حال تقديم اعتراض للجنة نظر الاعتراضات الضريبية عن القرار أو الإجراء الواحد، وفي حال تعددت القرارات أو الإجراءات محل طلب المراجعة أو الاعتراض ضمن طلب مراجعة أو اعتراض واحد يُحتسب الرسم المقرر عن كل قرار أو إجراء على حدة. كلمات دالة
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