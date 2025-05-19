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المالية تحدد رسوم طلبات المراجعة والاعتراضات لتنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات

المالية تحدد رسوم طلبات المراجعة والاعتراضات لتنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات

2025-05-19 01:23:26
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬

صدر‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬قرار‭ ‬بتحديد‭ ‬رسوم‭ ‬طلبات‭ ‬المراجعات‭ ‬والاعتراضات‭ ‬الضريبية‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لتنظيم‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬تحديد‭ ‬رسوم‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬لتقديم‭ ‬طلب‭ ‬مراجعة‭ ‬إلى‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬الإجراء‭ ‬الواحد،‭ ‬ومائة‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تقديم‭ ‬اعتراض‭ ‬للجنة‭ ‬نظر‭ ‬الاعتراضات‭ ‬الضريبية‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬الإجراء‭ ‬الواحد،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تعددت‭ ‬القرارات‭ ‬أو‭ ‬الإجراءات‭ ‬محل‭ ‬طلب‭ ‬المراجعة‭ ‬أو‭ ‬الاعتراض‭ ‬ضمن‭ ‬طلب‭ ‬مراجعة‭ ‬أو‭ ‬اعتراض‭ ‬واحد‭ ‬يُحتسب‭ ‬الرسم‭ ‬المقرر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬قرار‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬على‭ ‬حدة‭. ‬

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