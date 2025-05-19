جامعة الخليج العربي تنظم فعالية "صوت الطالب" لتعزيز ثقافة الجودة في المجتمع الجامعي
وتهدف الفعالية إلى نشر ثقافة الجودة والارتقاء بمستوى الوعي حول أهمية الجودة والاعتماد الأكاديمي والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب تعزيز مشاركة الطلبة في تطوير منظومة الجودة داخل الجامعة. وتتضمن الفعالية ستة أركان تفاعلية، يشارك في تنظيمها مجلس الطلبة، حيث سيتم تسليط الضوء على مفاهيم الجودة والاعتماد الأكاديمي والتخطيط الاستراتيجي، في أجواء تفاعلية تهدف إلى تحفيز النقاش وتبادل الأفكار.
وفي هذا السياق، ستُعرض جهود الجامعة في مجال التميز المؤسسي والتحسين المستمر، مما يعكس التزامها بالارتقاء بجودة التعليم والخدمات الجامعية. وسيتم تسليط الضوء على توجه الجامعة نحو تعزيز الشراكة مع الطلبة في رسم ملامح التطوير، وترسيخ مبادئ الجودة المستدامة على كل المستويات الأكاديمية والإدارية.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بجامعة الخليج العربي الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي: «نحن نؤمن بأن الطلبة شركاء أساسيون في مسيرة الجودة، ومن خلال فعالية «صوت الطالب» نسعى إلى فتح قنوات تواصل حيوية تُمكّنهم من التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، والمشاركة الفاعلة في تحسين الأداء الأكاديمي والإداري»، مؤكداً أن نشر ثقافة الجودة يبدأ بإشراك الجميع، وخاصة الطلبة، في صياغة مستقبل التعليم الجامعي.
من جانبها، أكدت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة أسيل الصالح، أهمية إشراك الطلبة في المبادرات النوعية التي تمس مستقبلهم الأكاديمي، وقالت: «هذه الفعالية تجسّد حرص الجامعة على تعزيز الدور المحوري للطلبة في صنع القرار وتحقيق التغيير الإيجابي، وعملها المستمر لتمكين الطلبة والطالبات من خلال تهيئة بيئة تشجعهم على التفكير النقدي، والمشاركة، والمساهمة في تحسين جودة الحياة الجامعية من جميع جوانبها».
هذا، وأوضح مشرف وحدة الجودة بمركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي الأستاذ خباب عبد المنعم، أن فعالية «صوت الطالب» تأتي تجسيداً لحرص الجامعة على الالتزام بمبادئ الجودة، لاسيما ما يتعلق بمشاركة أصحاب المصلحة والتركيز على العميل، وفي مقدمتهم الطلبة، بوصفهم شركاء فاعلين في تطوير منظومة الجودة وتحقيق التميز المؤسسي. وأضاف: «نؤمن بأن إشراك أصحاب المصلحة هو ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة. وتمثل هذه الفعالية نقطة انطلاق لعدد من المبادرات النوعية القادمة، التي تشمل تنظيم حلقات الجودة، ولقاءات دورية بين الطلبة وقيادة الجامعة، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية وتوعوية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الجودة، وتعزيز المساءلة، ودعم جهود التحسين المستمر على مستوى البرامج الأكاديمية والخدمات المؤسسية».كلمات دالة
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