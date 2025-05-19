جامعة الخليج العربي تنظم فعالية "صوت الطالب" لتعزيز ثقافة الجودة في المجتمع الجامعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الجودة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الجودة‭ ‬والاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الجودة‭ ‬داخل‭ ‬الجامعة‭. ‬وتتضمن‭ ‬الفعالية‭ ‬ستة‭ ‬أركان‭ ‬تفاعلية،‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬تنظيمها‭ ‬مجلس‭ ‬الطلبة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مفاهيم‭ ‬الجودة‭ ‬والاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تفاعلية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬النقاش‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬ستُعرض‭ ‬جهود‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التميز‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتحسين‭ ‬المستمر،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬التعليم‭ ‬والخدمات‭ ‬الجامعية‭. ‬وسيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬توجه‭ ‬الجامعة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬التطوير،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الجودة‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬غازي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العتيبي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الطلبة‭ ‬شركاء‭ ‬أساسيون‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الجودة،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬الطالب‮»‬‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬حيوية‭ ‬تُمكّنهم‭ ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬آرائهم‭ ‬ومقترحاتهم،‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والإداري‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الجودة‭ ‬يبدأ‭ ‬بإشراك‭ ‬الجميع،‭ ‬وخاصة‭ ‬الطلبة،‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬عميدة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬الدكتورة‭ ‬أسيل‭ ‬الصالح،‭ ‬أهمية‭ ‬إشراك‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬مستقبلهم‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تجسّد‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬وتحقيق‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي،‭ ‬وعملها‭ ‬المستمر‭ ‬لتمكين‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬تشجعهم‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي،‭ ‬والمشاركة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬جوانبها‮»‬‭. ‬

هذا،‭ ‬وأوضح‭ ‬مشرف‭ ‬وحدة‭ ‬الجودة‭ ‬بمركز‭ ‬ضمان‭ ‬الجودة‭ ‬والتخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأستاذ‭ ‬خباب‭ ‬عبد‭ ‬المنعم،‭ ‬أن‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬الطالب‮»‬‭ ‬تأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬لحرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬الجودة،‭ ‬لاسيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشاركة‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬العميل،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الطلبة،‭ ‬بوصفهم‭ ‬شركاء‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الجودة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬المؤسسي‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬إشراك‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬هو‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬وتعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬الرشيدة‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬القادمة،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬تنظيم‭ ‬حلقات‭ ‬الجودة،‭ ‬ولقاءات‭ ‬دورية‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬وقيادة‭ ‬الجامعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬وتوعوية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الجودة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المساءلة،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والخدمات‭ ‬المؤسسية‮»‬‭.‬

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