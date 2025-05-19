تعيين الشيخ سلمان بن خليفة عضوا في مجلس العائلة المالكة

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تعيين الشيخ سلمان بن خليفة عضوا في مجلس العائلة المالكة
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمر ملكي رقم 15 لسنة 2025 بتعيين الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة عضوا في مجلس العائلة المالكة خلفا للشيخ أحمد بن محمد بن حمد آل خليفة ورئيسا للجنة المالية. يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كلمات دالة
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