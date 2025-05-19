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تعيين الشيخ سلمان بن خليفة عضوا في مجلس العائلة المالكة

تعيين الشيخ سلمان بن خليفة عضوا في مجلس العائلة المالكة

2025-05-19 01:23:25
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بتعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬خلفا‭ ‬للشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ورئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬المالية‭. ‬يعمل‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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