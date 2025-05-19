رئيس الأوقاف السنية يؤكد مساعي المجلس في تطوير أداء العمل وتعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية

رئيس الأوقاف السنية يؤكد مساعي المجلس في تطوير أداء العمل وتعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية
وقد ثمن رئيس مجلس الأوقاف السنية جهود الموظف، مشيداً بالجهد المبذول في الرسالة ومثابرته في الجمع بين العمل والدراسة، مؤكداً ما يسعى إليه المجلس من خطط وبرامج تسهم في تطوير أداء العمل وتعزز من كفاءة الكوادر الوظيفية في الإدارة العامة للأوقاف السنية.
وخلال اللقاء، عبّر الموظف عن شكره وامتنانه للرئيس على ما يوليه من اهتمام ورعاية لتأهيل الكوادر الوظيفية وتطوير قدراتهم العلمية والعملية.كلمات دالة
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