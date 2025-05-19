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رئيس الأوقاف السنية يؤكد مساعي المجلس في تطوير أداء العمل وتعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية

رئيس الأوقاف السنية يؤكد مساعي المجلس في تطوير أداء العمل وتعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية

2025-05-19 01:23:25
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬الموظف‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬خنجي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتصال‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬له‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬الماجستير‭ ‬بعنوان‭ (‬دور‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ممارسات‭ ‬المؤسسات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الخطط‭ ‬الهادفة‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتشجيع‭ ‬موظفيها‭.‬

وقد‭ ‬ثمن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬جهود‭ ‬الموظف،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهد‭ ‬المبذول‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬ومثابرته‭ ‬في‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬والدراسة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ما‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬العمل‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأوقاف‭ ‬السنية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬عبّر‭ ‬الموظف‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للرئيس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوظيفية‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬

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