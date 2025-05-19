رئيس الأوقاف السنية يؤكد مساعي المجلس في تطوير أداء العمل وتعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬ثمن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬جهود‭ ‬الموظف،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهد‭ ‬المبذول‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬ومثابرته‭ ‬في‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬والدراسة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ما‭ ‬يسعى‭ ‬إليه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬العمل‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأوقاف‭ ‬السنية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬عبّر‭ ‬الموظف‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للرئيس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوظيفية‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬

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