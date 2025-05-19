وكالة البحرين للفضاء تشارك في ندوة متخصصة حول تعظيم الاستفادة من بيانات الرادار الفضائي

وكالة البحرين للفضاء تشارك في ندوة متخصصة حول تعظيم الاستفادة من بيانات الرادار الفضائي
وقد سلطت الندوة الضوء على أحدث التطورات في مجال استخدام بيانات الرادار الفضائي ذي الفتحة الاصطناعية ( SAR ) في المجالات الدفاعية والأمنية، حيث ناقش المشاركون سبل تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة في تعزيز القدرات الدفاعية.
وأكد الدكتور العسيري خلال مشاركته «الأهمية الاستراتيجية لتقنيات الاستشعار عن بعد في تعزيز الأمن الوطني والقدرات التي تخص الجوانب الأمنية والدفاعية»، مشيراً إلى أن «البيانات المستخلصة من الأقمار الصناعية المزودة بتقنيات SAR تشكل ركيزة أساسية في أنظمة الرصد والمراقبة الحديثة».
وتطرق إلى التجربة البحرينية في هذا المجال، قائلاً: «تولي مملكة البحرين اهتماماً خاصاً لتطوير قدراتها في مجال الاستشعار عن بعد، بما يتماشى مع مساعيها لبناء اقتصاد معرفي مستدام وقطاع فضائي وطني قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية».
وشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التقنيات الفضائية والدفاعية، حيث تم استعراض أحدث التطورات التقنية في مجال معالجة وتحليل بيانات SAR ، ودورها في تعزيز القدرات الأمنية.
تأتي هذا المشاركة في إطار استراتيجية وكالة البحرين للفضاء الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجالات الفضائية المتخصصة، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة في هذا القطاع الحيوي.كلمات دالة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين