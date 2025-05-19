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وكالة البحرين للفضاء تشارك في ندوة متخصصة حول تعظيم الاستفادة من بيانات الرادار الفضائي

وكالة البحرين للفضاء تشارك في ندوة متخصصة حول تعظيم الاستفادة من بيانات الرادار الفضائي

2025-05-19 01:23:24
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لوكالة‭ ‬البحرين‭ ‬للفضاء،‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬الدولية‭ ‬بعنوان‮ «‬تعظيم‭ ‬القيمة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لبيانات‭ ‬الرادار‭ ‬الفضائي‭ (‬ SAR ‭)‬‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬مؤخراً‭ ‬ان‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الفضائية‭.‬

وقد‭ ‬سلطت‭ ‬الندوة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استخدام‭ ‬بيانات‭ ‬الرادار‭ ‬الفضائي‭ ‬ذي‭ ‬الفتحة‭ ‬الاصطناعية‭ (‬ SAR ‭) ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الدفاعية‭ ‬والأمنية،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬سبل‭ ‬تعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬العسيري‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬‮«‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتقنيات‭ ‬الاستشعار‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والقدرات‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الجوانب‭ ‬الأمنية‭ ‬والدفاعية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البيانات‭ ‬المستخلصة‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬المزودة‭ ‬بتقنيات‭ ‬ SAR ‭ ‬تشكل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الرصد‭ ‬والمراقبة‭ ‬الحديثة‮»‬‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تولي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستشعار‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مساعيها‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬معرفي‭ ‬مستدام‭ ‬وقطاع‭ ‬فضائي‭ ‬وطني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الفضائية‭ ‬والدفاعية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معالجة‭ ‬وتحليل‭ ‬بيانات SAR ‭ ‬،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الأمنية‭.‬

تأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬وكالة‭ ‬البحرين‭ ‬للفضاء‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الفضائية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

كلمات دالة

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