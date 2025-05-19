أرسنال يطيح بنيوكاسل ويحسم الوصافة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬حسم‭ ‬أرسنال‭ ‬قمته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الامارات‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬قبل‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إنكلترا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فضمن‭ ‬الوصافة‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭.‬

ويّدين‭ ‬أرسنال‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭.‬

واستعاد‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ (‬تعادلان‭ ‬وخسارة‭) ‬فحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السبع‭ ‬الاخيرة‭ ‬مؤمنا‭ ‬الوصافة‭ ‬وخاطفا‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬البطاقات‭ ‬الخمس‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬ودعها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتساوى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مصيره‭ ‬بيده‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬إيفرتون‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاخيرة‭ ‬الاحد‭ ‬المقبل،‭ ‬نقاطا‭ (‬66‭) ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬اللذين‭ ‬يحلان‭ ‬ضيفين‭ ‬على‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.‬

واستعاد‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم،‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬2-1‭.‬

وبكّر‭ ‬الضيوف‭ ‬بالتسجيل‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬11‭ ‬عبر‭ ‬قائدهم‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬مورغان‭ ‬غيبس‭-‬وايت،‭ ‬وعزز‭ ‬المدافع‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬ميلينكوفيتش‭ ‬تقدمهم‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬61‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬هدف‭ ‬الشرف‭ ‬بواسطة‭ ‬قائدهم‭ ‬وهدافهم‭ ‬الدولي‭ ‬جارود‭ ‬بوين‭ (‬86‭).‬

الهدف‭ ‬الـ200‭ ‬الأخير‭ ‬لفاردي‭ ‬

واختتم‭ ‬الهداف‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬المخضرم‭ ‬جايمي‭ ‬فاردي‭ ‬مسيرة‭ ‬استمرت‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬بقيادته‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬إيبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬2‭-‬0‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفه‭ ‬الرقم‭ ‬200‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الـ500‭ ‬الأخيرة‭ ‬بألوانه‭.‬

وافتتح‭ ‬فاردي‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭ ‬واحتفل‭ ‬بهدفه‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬ليستر‭ ‬بطريقته‭ ‬المعتادة‭ ‬بفرحته‭ ‬العارمة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلوّح‭ ‬بعلم‭ ‬الركنية‭ ‬بثبات‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير‭ ‬المتحمسة‭.‬

ويغادر‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الثعالب‮»‬‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬وقرر‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬المضيف‭ ‬ليفربول،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسدال‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬كينغ‭ ‬باور‭.‬

وأوقف‭ ‬فولهام‭ ‬سلسلة‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬لجاره‭ ‬ومضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬2‭.‬