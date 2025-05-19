أرسنال يطيح بنيوكاسل ويحسم الوصافة

أرسنال يطيح بنيوكاسل ويحسم الوصافة
لندن - (أ ف ب) : حسم أرسنال قمته أمام ضيفه نيوكاسل عندما تغلب عليه 1-0 أمس الأحد على ملعب الامارات في لندن في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من بطولة إنكلترا في كرة القدم، فضمن الوصافة للموسم الثالث تواليا.
ويّدين أرسنال بفوزه الى لاعب وسطه الدولي ديكلان رايس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة.
واستعاد الفريق اللندني نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة (تعادلان وخسارة) فحقق فوزه الثاني في المباريات السبع الاخيرة مؤمنا الوصافة وخاطفا البطاقة الثانية من بين البطاقات الخمس المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ودعها من دور الاربعة هذا الموسم.
وتساوى نيوكاسل الذي يملك مصيره بيده حيث يستضيف إيفرتون الثالث عشر في المرحلة الاخيرة الاحد المقبل، نقاطا (66) مع تشلسي وأستون فيلا اللذين يحلان ضيفين على نوتنغهام فوريست ومانشستر يونايتد في اليوم ذاته.
واستعاد نوتنغهام فوريست، مفاجأة الموسم، نغمة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه وست هام يونايتد 2-1.
وبكّر الضيوف بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 11 عبر قائدهم لاعب الوسط مورغان غيبس-وايت، وعزز المدافع الصربي نيكولا ميلينكوفيتش تقدمهم مطلع الشوط الثاني (61)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الشرف بواسطة قائدهم وهدافهم الدولي جارود بوين (86).
الهدف الـ200 الأخير لفاردي
واختتم الهداف الدولي السابق المخضرم جايمي فاردي مسيرة استمرت 13 عاما في صفوف ليستر سيتي بقيادته الى الفوز على ضيفه إيبسويتش تاون 2-0 بتسجيله هدفه الرقم 200 في المباراة الـ500 الأخيرة بألوانه.
وافتتح فاردي التسجيل في الدقيقة 28 واحتفل بهدفه الأخير مع ليستر بطريقته المعتادة بفرحته العارمة قبل أن يلوّح بعلم الركنية بثبات أمام الجماهير المتحمسة.
ويغادر المهاجم البالغ 38 عاما فريق «الثعالب» في نهاية الموسم وقرر عدم المشاركة في المباراة الأخيرة ضد المضيف ليفربول، بطل الدوري، في نهاية الأسبوع المقبل من أجل إسدال الستار على مسيرته مع النادي في ملعبه كينغ باور.
وأوقف فولهام سلسلة أربعة انتصارات متتالية لجاره ومضيفه برنتفورد عندما تغلب عليه 3-2.
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