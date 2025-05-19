جنوب إفريقيا تفوز بلقب أمم إفريقيا للشباب

جنوب إفريقيا تفوز بلقب أمم إفريقيا للشباب
القاهرة - (د ب أ): توج منتخب جنوب إفريقيا بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لأقل من 20 عاما، وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي 1/صفر، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت أمس في القاهرة.
وثأر المنتخب الجنوب إفريقي لخسارته في المناسبة الوحيدة التي جمعت الفريقين في النهائي من قبل وبالتحديد في نسخة عام 1997، حينما فاز المنتخب المغربي بنفس النتيجة ليحقق لقبه الوحيد في تاريخه بالبطولة.
وسجل جوميليمو ليفي كاكينا هدف المباراة الوحيد لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 70، ليمنح فريقه اللقب الأول في تاريخه بالبطولة.
وكان منتخب جنوب إفريقيا قد فاز في قبل النهائي على نظيره النيجيري 1/صفر، فيما فاز المنتخب المغربي على نظيره المصري مستضيف البطولة بنفس النتيجة.
وفي وقت سابق من أمس الأحد فاز المنتخب النيجيري بالمركز الثالث، بعدما تغلب على منتخب مصر 4/1 بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1 في المباراة.
وستشارك المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة، جنوب إفريقيا البطل والمغرب الوصيف ونيجيريا الثالث ومصر الرابع في بطولة كأس العالم للشباب لأقل من 20 عاما التي ستقام في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.
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