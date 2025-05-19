جنوب إفريقيا تفوز بلقب أمم إفريقيا للشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توج‭ ‬منتخب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لأقل‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المغربي‭ ‬1‭/‬صفر،‭ ‬في‮ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭.‬

وثأر‭ ‬المنتخب‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬لخسارته‭ ‬في‭ ‬المناسبة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬1997،‭ ‬حينما‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭ ‬ليحقق‭ ‬لقبه‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بالبطولة‭.‬

وسجل‭ ‬جوميليمو‭ ‬ليفي‭ ‬كاكينا‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬لمنتخب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70،‭ ‬ليمنح‭ ‬فريقه‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بالبطولة‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬النيجيري‭ ‬1‭/‬صفر،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬مستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬النيجيري‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬4‭/‬1‭ ‬بضربات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬1/1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وستشارك‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬البطل‭ ‬والمغرب‭ ‬الوصيف‭ ‬ونيجيريا‭ ‬الثالث‭ ‬ومصر‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشباب‭ ‬لأقل‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬