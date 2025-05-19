فياريال يفسد فرحة برشلونة ويخطف بطاقة دوري الأبطال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خطف‭ ‬فياريال‭ ‬البطاقة‭ ‬الخامسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬مفسدا‭ ‬فرحة‭ ‬مضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬بالاحتفال‭ ‬أمام‭ ‬جماهيره‭ ‬باللقب‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬37‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتحولت‭ ‬المواجهة‭ ‬إلى‭ ‬معركة‭ ‬مثيرة‭ ‬وممتعة‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬الليغا،‭ ‬حيث‭ ‬أسقط‭ ‬فياريال‭ ‬مضيفه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬المؤقت‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬معقله‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬كامب‭ ‬نو‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬85‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬قد‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الـ28‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بفوزه‭ ‬بدربي‭ ‬كاتالونيا‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬الجار‭ ‬إسبانيول‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

وكان‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬73‭ ‬نقطة‭ ‬ضمن‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬رامون‭ ‬سانشيس‭-‬بيسخوان‭ ‬في‭ ‬إشبيلية‭ ‬انتظر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الدقائق‭ ‬الـ15‭ ‬الأخيرة‭ ‬لحسم‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬اشبيلية‭ ‬المنقوص‭ ‬2‭-‬0‭ ‬معززا‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭.‬

وقرر‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الذي‭ ‬سيرحل‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬اعتماد‭ ‬المناوبة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬

وتلقى‭ ‬إشبيلية‭ ‬ضربة‭ ‬معنوية‭ ‬مبكرة‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬مدافعه‭ ‬الفرنسي‭ ‬لويك‭ ‬باديه‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬12‭ ‬بعدما‭ ‬أمسك‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬المنفرد‭ ‬بقميصه‭ ‬إثر‭ ‬كرة‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬من‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭.‬

وكاد‭ ‬مبابي‭ ‬يمنح‭ ‬التقدم‭ ‬لفريقه‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬كرته‭ ‬مرت‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬للمرمى‭ (‬38‭).‬

ولم‭ ‬يكد‭ ‬الحكم‭ ‬يطلق‭ ‬صافرة‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حتى‭ ‬اشهر‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬آيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬مهاجم‭ ‬إشبيلية‭ ‬إيساك‭ ‬روميرو‭ ‬إثر‭ ‬تدخل‭ ‬عنيف‭ ‬على‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوريليان‭ ‬تشواميني‭ (‬49‭).‬

وانتظر‭ ‬ريال‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬مبابي‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬مودريتش،‭ ‬سددها‭ ‬الفرنسي‭ ‬أرضية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬هزت‭ ‬الشباك‭ (‬75‭).‬

ورفع‭ ‬مبابي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬لترتيب‭ ‬الـ«بيتشيتشي‮»‬‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬ليفاندوفسكي‭.‬

وفي‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬واصل‭ ‬ليغانيس‭ ‬صراعه‭ ‬للبقاء‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬الهابط‭ ‬1‭-‬0‭ ‬سجله‭ ‬داني‭ ‬رابا‭ (‬6‭).‬

ويتأخر‭ ‬ليغانيس‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬بنقطتين‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الأمان،‭ ‬ويواجه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬الهابط‭ ‬الآخر‭ ‬بتذيله‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العشرين‭.‬

وتعقدت‭ ‬حظوظ‭ ‬إسبانيول‭ ‬بالبقاء‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬حيث‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬