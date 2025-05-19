فياريال يفسد فرحة برشلونة ويخطف بطاقة دوري الأبطال

فياريال يفسد فرحة برشلونة ويخطف بطاقة دوري الأبطال
مدريد - (أ ف ب): خطف فياريال البطاقة الخامسة الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل مفسدا فرحة مضيفه برشلونة بالاحتفال أمام جماهيره باللقب بفوزه عليه 3-2 أمس الاحد في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتحولت المواجهة إلى معركة مثيرة وممتعة بين اثنين من أفضل الفرق الهجومية في الليغا، حيث أسقط فياريال مضيفه في مباراة قد تكون الأخيرة له على الملعب الأولمبي المؤقت قبل العودة إلى معقله الشهير «كامب نو».
وكان برشلونة الذي تجمد رصيده عند 85 نقطة في المركز الاول قد أحرز لقب الدوري للمرة الـ28 في تاريخه بفوزه بدربي كاتالونيا في عقر دار الجار إسبانيول 2-0 في المرحلة الماضية.
وكان أتلتيكو الثالث مع 73 نقطة ضمن مقعده في دوري الأبطال، على غرار أتلتيك بلباو الفائز على مضيفه فالنسيا 1-0، رافعا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع.
وعلى ملعب رامون سانشيس-بيسخوان في إشبيلية انتظر ريال مدريد الدقائق الـ15 الأخيرة لحسم مباراته مع مضيفه اشبيلية المنقوص 2-0 معززا موقعه في الوصافة.
وقرر المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيرحل نهاية الموسم للإشراف على المنتخب البرازيلي اعتماد المناوبة بين اللاعبين في ظل غياب العديد منهم بسبب الاصابة.
وتلقى إشبيلية ضربة معنوية مبكرة بعد طرد مدافعه الفرنسي لويك باديه بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 12 بعدما أمسك المهاجم الفرنسي كيليان مبابي المنفرد بقميصه إثر كرة في العمق من الانكليزي جود بيلينغهام.
وكاد مبابي يمنح التقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الاول بعد تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش، إلّا أن كرته مرت بجانب القائم الأيمن للمرمى (38).
ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني حتى اشهر البطاقة الحمراء للمرة الثانية بعد تدخل حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» في وجه مهاجم إشبيلية إيساك روميرو إثر تدخل عنيف على الفرنسي أوريليان تشواميني (49).
وانتظر ريال حتى الدقيقة 75 لافتتاح التسجيل عبر هداف الدوري مبابي بعد تمريرة من مودريتش، سددها الفرنسي أرضية من خارج المنطقة هزت الشباك (75).
ورفع مبابي رصيده إلى 29 هدفا في المركز الاول لترتيب الـ«بيتشيتشي» متقدما بفارق 4 أهداف عن ليفاندوفسكي.
وفي قاع الترتيب واصل ليغانيس صراعه للبقاء حتى الجولة الأخيرة بفوزه على لاس بالماس الهابط 1-0 سجله داني رابا (6).
ويتأخر ليغانيس صاحب المركز الثامن عشر بنقطتين عن منطقة الأمان، ويواجه في مباراته الأخيرة بلد الوليد الهابط الآخر بتذيله الترتيب في المركز العشرين.
وتعقدت حظوظ إسبانيول بالبقاء بعد خسارته أمام أوساسونا 0-2، حيث تجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز السابع عشر.
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