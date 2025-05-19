ورش عمل متخصصة في كونغرس "FIBA" تبحث مستقبل كرة السلة عالميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

انطلقت‭ ‬سلسلة‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التخصصية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬ FIBA ‭) ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وأكد‭ ‬سيباستيان‭ ‬ميازا،‭ ‬مدير‭ ‬المشاريع‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ومدير‭ ‬كونغرس‭ ‬‮«‬ FIBA ‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬أن‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباشرة‭ ‬تظل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الأسرة‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬رغم‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬المتسارع‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الكبير‭. ‬وقال‭ ‬ميازا‭: ‬‮«‬تهدف‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المصاحبة‭ ‬لأعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬لـ FIBA ‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬كرم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬جوهرية‭ ‬تمس‭ ‬مستقبل‭ ‬اللعبة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الاتحاد‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الورش‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬أبرزها‭ ‬تمكين‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ FIBA ‭ ‬ Plus ‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ستناقش‭ ‬الجلسات‭ ‬الفرعية‭ ‬أيضاً‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لرياضة‭ ‬الجامعات NCAA ‮»‬‭ ‬‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لاستعراض‭ ‬النجاح‭ ‬المتصاعد‭ ‬لرياضة x 33‭ ‬،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬2028‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ستتم‭ ‬مناقشة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬التضامن‭ ‬الأولمبي،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬اللجان‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الرياضيين‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬ميازا‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الفعاليات،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬كأول‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬وشرق‭ ‬أوسطية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬محليًا‭ ‬عبر‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المصاحبة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬الهيئة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وشملت‭ ‬الجلسات‭ ‬ثلاث‭ ‬ورش‭ ‬متزامنة‭ ‬ناقشت‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬برنامج‮«‬ FIBAPlus ‮»‬‭ ‬،‭ ‬وتجربة‭ ‬‮«‬ NCAA ‮»‬‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬3×3‭ ‬والدور‭ ‬المتنامي‭ ‬للتضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬التطوير‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬خُصّصت‭ ‬جلسة‭ ‬لمناقشة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬النسائية‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬السياسات‭ ‬الدولية‭ ‬وتحديات‭ ‬التطبيق‭. ‬وفي‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية،‭ ‬عٍقدت‭ ‬ثلاث‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬إضافية‭ ‬تناولت‭ ‬المحاور‭ ‬ذاتها،‭ ‬ولكن‭ ‬بمنظور‭ ‬مؤسسي‭ ‬وتكاملي‭.‬

بدورة،‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالصمد،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أهمية‭ ‬الورش،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تتميز‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬تتناول‭ ‬الجوانب‭ ‬النظرية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تقدم‭ ‬نماذج‭ ‬عملية‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬اتحادات‭ ‬رياضية‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬منصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وصياغة‭ ‬رؤى‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬الورش‭ ‬ضمن‭ ‬كونغرس‭ ‬‮«‬ FIBA ‮»‬‭ ‬يمثل‭ ‬تطورًا‭ ‬نوعيًا‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬القرار‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي،‭ ‬ويفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬تعاون‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التطوير‭ ‬الإقليمي‮»‬‭.‬