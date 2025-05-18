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مذكرة تفاهم استراتيجي بين شراكة والكلية الحديثة للتجارة والعلوم بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في السلطنة
(MENAFN- Prime Advertising LLC) أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن توقيعها على مذكرة تفاهم مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بشأن إقامة شراكة استراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء السلطنة.
تضع هذه المذكرة إطارًا شاملًا للتعاون بين الجانبين الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار المؤثر، مع التركيز على عدد من المجالات الهامة، من بينها بناء القدرات والإرشاد والبحث المشترك والتنظيم المشترك للفعاليات والموارد المشتركة بما يدعم تحسين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة تماشيًا مع أهداف رؤية عُمان 2040.
تعليقًا على هذه الشراكة، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "يؤكد تعاوننا مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم على اهتمامنا المستمر بدعم الأسس التي تقوم عليها منظومة ريادة الأعمال في السلطنة، فمن خلال الجمع بين ما تمتلكه شراكة من خبرات في تنمية المؤسسات السغيرة والمتوسطة وما لدى الكلية من قدرات أكاديمية وبحثية، يمكننا طرح برامج مؤثرة تدعم الابتكار وبناء القدرات، وتوفر فرص حقيقية لرواد الأعمال الناشئين. ونأمل أن يثمر تعاوننا عن تدشين مبادرات لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها في رحلتها للنمو المستدام."
تلتزم شراكة والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، بموجب هذا الاتفاق، بتنفيذ مبادرات قائمة على الابتكار ودعم أفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال، وتوسيع الحضور على الساحة من خلال تنظيم فعاليات مشتركة. الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تجسد التزام الطرفين بتمكين رواد الأعمال العُمانيين ودعم النمو المستدام للأعمال من خلال طرح مبادرات عملية ومؤثرة.
ومن جانبه، رحب الدكتور موسى الكندي، عميد الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، عن سعادته بهذا التعاون بقوله: "نحن فخورون بتعاوننا مع شراكة التي يدرك الجميع دورها المؤثر والملهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وهو ما يتماشى مع التزامنا في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بتزويد طلابنا والمجتمع ككل بالمهارات العملية وفرص واقعية. علاوة على ذلك، سوف تساعدنا هذه الشراكة في الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطوير المؤسسي بشكل فعّال وهادف، ونتطلع إلى أن يكون لنا دور مشترك في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال العُمانيين، والمساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد."
يجسد التعاون بين شراكة والكلية الحديثة للتجارة والعلوم رؤيتهما المشتركة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الابتكار في جميع أنحاء السلطنة.
تضع هذه المذكرة إطارًا شاملًا للتعاون بين الجانبين الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار المؤثر، مع التركيز على عدد من المجالات الهامة، من بينها بناء القدرات والإرشاد والبحث المشترك والتنظيم المشترك للفعاليات والموارد المشتركة بما يدعم تحسين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة تماشيًا مع أهداف رؤية عُمان 2040.
تعليقًا على هذه الشراكة، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "يؤكد تعاوننا مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم على اهتمامنا المستمر بدعم الأسس التي تقوم عليها منظومة ريادة الأعمال في السلطنة، فمن خلال الجمع بين ما تمتلكه شراكة من خبرات في تنمية المؤسسات السغيرة والمتوسطة وما لدى الكلية من قدرات أكاديمية وبحثية، يمكننا طرح برامج مؤثرة تدعم الابتكار وبناء القدرات، وتوفر فرص حقيقية لرواد الأعمال الناشئين. ونأمل أن يثمر تعاوننا عن تدشين مبادرات لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها في رحلتها للنمو المستدام."
تلتزم شراكة والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، بموجب هذا الاتفاق، بتنفيذ مبادرات قائمة على الابتكار ودعم أفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال، وتوسيع الحضور على الساحة من خلال تنظيم فعاليات مشتركة. الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تجسد التزام الطرفين بتمكين رواد الأعمال العُمانيين ودعم النمو المستدام للأعمال من خلال طرح مبادرات عملية ومؤثرة.
ومن جانبه، رحب الدكتور موسى الكندي، عميد الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، عن سعادته بهذا التعاون بقوله: "نحن فخورون بتعاوننا مع شراكة التي يدرك الجميع دورها المؤثر والملهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وهو ما يتماشى مع التزامنا في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بتزويد طلابنا والمجتمع ككل بالمهارات العملية وفرص واقعية. علاوة على ذلك، سوف تساعدنا هذه الشراكة في الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطوير المؤسسي بشكل فعّال وهادف، ونتطلع إلى أن يكون لنا دور مشترك في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال العُمانيين، والمساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد."
يجسد التعاون بين شراكة والكلية الحديثة للتجارة والعلوم رؤيتهما المشتركة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الابتكار في جميع أنحاء السلطنة.
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