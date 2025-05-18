الدكتورة يومي تعلن عقد قرانها - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاجأت مشهورة السوشال ميديا اللبنانية يمنى خوري، المعروفة بـ"الدكتورة يومي"، متابعيها بإعلان خبر زواجها عبر حسابها في "إنستغرام"، دون الكشف عن هوية العريس.



ونشرت يومي مقطع فيديو ظهرت فيه إلى جانب المأذون أثناء عقد القران، معلقة: "تزوجنا G & Y"، مكتفية بالإشارة إلى الحرف الأول من اسم زوجها "G".



وخطفت يومي الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أخضر بطبعات ورد من توقيع Dolce & Gabbana، بلغت قيمته نحو 2734 دولارًا، نسقته مع حذاء أسود بكعب عالٍ.



وفيما لم تُفصح يومي عن هوية زوجها، ارتبط اسمها سابقًا بعدد من رجال الأعمال، بينهم التركي الملياردير بيجان علي، والأردني أحمد نبيل.

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