الدكتورة يومي تعلن عقد قرانها - فيديو
ونشرت يومي مقطع فيديو ظهرت فيه إلى جانب المأذون أثناء عقد القران، معلقة: "تزوجنا G & Y"، مكتفية بالإشارة إلى الحرف الأول من اسم زوجها "G".
وخطفت يومي الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أخضر بطبعات ورد من توقيع Dolce & Gabbana، بلغت قيمته نحو 2734 دولارًا، نسقته مع حذاء أسود بكعب عالٍ.
وفيما لم تُفصح يومي عن هوية زوجها، ارتبط اسمها سابقًا بعدد من رجال الأعمال، بينهم التركي الملياردير بيجان علي، والأردني أحمد نبيل.
فوشيا
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