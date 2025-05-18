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مقتل 11 شخصا على الأقل بتفجير في الصومال

مقتل 11 شخصا على الأقل بتفجير في الصومال

2025-05-18 08:06:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة Somali TV التلفزيونية بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح، في انفجار بالقرب من مركز لتجنيد المتطوعين في الجيش في مقديشو.
وذكرت القناة أن الحادث وقع في قاعدة دامانيو العسكرية أثناء عملية تجنيد متطوعين للجيش الوطني الصومالي.
بدورها، نوهت إذاعة Dalsan بأن الهجوم تم بواسطة انتحاري نفذ الانفجار وسط مجموعة من الشباب الراغبين في الانضمام إلى الجيش.

RT

MENAFN18052025000208011052ID1109563150

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