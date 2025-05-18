تراجع نسبة تخزين المياه في السدود بنسبة 26.24% بين عامي 2023 و2024
وبلغ حجم التخزين الكلي في السدود خلال عام 2023 قرابة 118,685,186 مترا مكعبا، في حين بلغ مخزون المياه في العام الحالي قرابة 87,586,483 مترا مكعبا.
وأظهر التقرير، أن كمية المياه الخارجة من السدود العام الماضي بلغت قرابة 219,082,967 مترا مكعبا، مقارنة مع المياه الداخلة التي بلغت قرابة 187,214,747 مترا مكعبا.
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