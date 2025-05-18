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تعليق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

تعليق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

2025-05-18 08:06:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، تعليق استيراد الدواجن الحية ومنتجات الدواجن غير المعالجة حراريا من البرازيل، وذلك على خلفية تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور هناك.


وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن القرار جاء كإجراء احترازي ضمن إطار سياسة الوزارة الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، والحفاظ على سلامة الأمن الغذائي في البلاد.


وأوضحت أن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر، وإلى حين تحسن الوضع الوبائي في البرازيل، وورود تقارير موثوقة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) تؤكد السيطرة على تفشي المرض، والتزام السلطات البيطرية البرازيلية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والرقابية اللازمة.


وأضافت الوزارة أن القرار يأتي استنادا إلى تقييم المخاطر البيطرية وتقارير المتابعة الدولية، ويشمل جميع أنواع الطيور الحيّة ومنتجاتها التي لم تخضع للمعالجة الحرارية الكافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، بينما يستثنى من الحظر المنتجات التي ثبت خضوعها لعمليات معالجة حرارية تضمن سلامتها.


وأكدت وزارة الزراعة أن فرقها الفنية تتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي في الدول المصدّرة للمنتجات الحيوانية، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات ضرورية لحماية الصحة العامة والقطاع الزراعي.

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