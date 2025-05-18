حين تتسع الشاشة وتضيق الحياة.. أطفال في عزلة رقمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغة عدوانية وصراخ مستمر، اعتاد الطفل "سيف" في أعوامه الستة، منذ ساعات الصباح الباكر، البحث عن هاتفه الذكي ليبدأ مغامراته متنقلا بين الألعاب الذكية، حيث اعتاد أن يبدأ نشاطه بأعصاب مشدودة على وقع النقرات، ولا يختم ليله إلا بوميض الهاتف.



يواصل الطفل صراعه مع الأهل عند الطعام، وسط تفضيله الهاتف على كل النشاطات اليومية، وفق ما أوضحته والدته، حيث يجلس على أريكته الصغيرة بصحبة هاتفه، يفرغ فيها براءته على وقع العنف الذي تبديه الألعاب، يضحك حينا ويصمت أغلب الأحيان، وسط غياب التفاعل واللعب و"القرقرة"، أي صوت النشاط والمرح الناتج عن فرط الحركة والجهد، الذي يعد ركنا أساسيا في تكوين شخصيته وهويته.



ظاهرة الإدمان على الشاشات ليست قصة سيف، وحده، بل حكاية باتت تتكرر في آلاف البيوت الأردنية، حتى أصبحت واقعا مفروضا على هذا الجيل برمته؛ أطفال يقضون على الأجهزة الذكية ما يزيد على 5 ساعات يوميا، في ظل غياب البدائل أو ضعف الرقابة، لتتحول هذه الأجهزة الصغيرة إلى "أوطان رقمية".



وتقول الاستشارية النفسية الأسرية والتربوية، حنين البطوش، إن الشاشات الرقمية تأسر الطفل، تجعله مشدود النظرات، منشغل الأصابع، في بيئة افتراضية مليئة بلقطات تسلب الانتباه والتفكير، وتزرع في قلبه الخوف والقلق بشكل لا إرادي، عبر مشاهد متلاحقة مصممة بإتقان بصري، وألوان جذابة، وشخصيات مثيرة، وهذا هو سر الانجذاب الكبير لها.



وأضافت أن هذا الانغماس المفرط يثير القلق تجاه ما تتركه هذه المشاهد من آثار نفسية وسلوكية، قد تضعف من تركيز الطفل وتؤثر على تحصيله الدراسي وتفكيره المستقبلي تارة، وتحمل تأثيرات نفسية تشكل وسيلة للتعبير عن الذات، تارة أخرى.



وأشارت إلى أن الشاشات الرقمية عززت من التواصل مع الأصدقاء، وشكلت شعورا بالانتماء داخل مجتمعات افتراضية، تتيح محتوى تعليميا وترفيهيا، يشكل السلوك والمعرفة حينا، ويعزز الانسجام والانجذاب للمحتوى حينا آخر.



وحذرت البطوش، من آثار الاستخدام المفرط للشاشات، لارتباطه بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب، وانخفاض احترام الذات، نتيجة المقارنات الاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة أن الجلوس الطويل أمام الشاشات يقلل من التفاعل الواقعي والنشاط البدني، ما يعزز الشعور بالعزلة، كما يؤثر الضوء الأزرق الصادر عنها سلبا على النوم والمزاج.



وأوضحت أن بعض المحتويات العنيفة تؤدي إلى صدمات نفسية لدى الأطفال، وتدفعهم لتقليد سلوكيات عدوانية، ما يعزز ميولا معادية وفقدان الاهتمام بالنشاطات المفيدة، داعية إلى ترسيخ قيم التوازن والتوجيه والقدوة الحسنة، وتجنب ترك الأطفال للهو المفرط، لما له من آثار سلبية على البناء الديني والنفسي.



من جانبه، يعتبر المتخصص في معالجة مشاكل النطق لدى الأطفال، محمود الديك، أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يترك آثارا بالغة على النمو النفسي والعقلي للطفل، ما ينعكس على قدراته اللغوية، موضحا أن الأطفال في سنوات التكوين يحتاجون إلى تفاعل حقيقي، لا إلى أضواء تعزلهم عن اللعب والحوار والتعبير عن المشاعر.



وقال إن التفاعل مع الآخرين هو حجر أساس في تطور مهارات الطفل الاجتماعية والعاطفية، حيث يعتبر الإفراط في استخدام الشاشات، خاصة قبل سن 5 سنوات، عاملا يقلل من فرص اللعب الحر، والتواصل الوجاهي، والحديث مع الآخرين، ما يؤدي إلى تراجع في نمو المهارات الاجتماعية.



وأشار الديك، إلى أن الأطفال يفضلون التفاعل مع المحتوى الرقمي أكثر من التفاعل مع البشر، ما يؤدي إلى ميول للعزلة والانطواء، داعيا إلى تعزيز مهارات اللعب الحر (خارج الشاشات) لدى الأطفال باعتباره الوسيلة الطبيعية التي يطور بها الطفل مهارات مثل التفاوض، وحل المشكلات، والتحكم في الانفعالات.



وأكد أن الأبحاث أظهرت أن التعرض المكثف والمبكر جدا للشاشات (قبل عمر 18 شهرا) يؤدي إلى أعراض شبيهة بالتوحد، مثل ضعف التواصل البصري، قلة التفاعل، وتأخر الكلام، لكن هذه الأعراض تتحسن عندما يقلل استخدام الشاشات ويزاد التفاعل الإنساني المباشر، مشيرا إلى أن بعض الباحثين تحدثوا عن ما يسمى بظاهرة "سلوكيات شبيهة بالتوحد" الناتجة عن العزلة الرقمية، وليس التوحد الحقيقي.



بدوره، أكد أستاذ اضطرابات النطق واللغة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد شديفات، أنه على الرغم من بعض الآثار الإيجابية لاستخدام الأطفال للشاشات، كتعرضهم لقيم ثقافية ولغوية مختلفة، ولبقائهم منشغلين بشكل آمن خصوصا عند متابعة ما يشاهدون من قبل ذويهم، إلا أن هناك آثارا سلبية للاستخدام المفرط للشاشات تفوق هذه الفوائد، خاصة في السنوات الأولى من أعمارهم.



وأضاف أن الآثار السلبية للاستخدام المفرط للشاشات تزداد عند الأطفال في السنتين الأوليين من العمر، لتشمل التأثير السلبي على اكتساب اللغة، ومهارات التواصل، وبالأخص الاستيعاب وحصيلة المفردات لدى الطفل، كذلك التأثير على التطور الإدراكي بشكل عام، والمهارات الاجتماعية التفاعلية.



وأشار إلى أن الأبحاث العلمية دلت على أن الاستخدام المفرط للشاشات من قبل الأطفال ما دون سن المدرسة، بشكل عام، يؤدي إلى نتائج سلبية بالغة الخطورة على تطورهم اللغوي والإدراكي، مشددا على أن التأخر في التطور اللغوي والإدراكي يؤدي إلى تأثيرات سلبية بالغة على قدرات الأطفال الأكاديمية المبكرة، مثل القراءة والحساب، وكذلك المهارات الاجتماعية عند دخولهم المدرسة.



ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بعدم تعريض الأطفال، من عمر الولادة إلى سنتين، إلى الشاشات، وكذلك عدم تعريض الأطفال إلى المشاهدة السلبية للشاشات، ما بين سنتين إلى 4 سنوات، لأكثر من ساعة واحدة يوميا.



وعلى صعيد متصل، تشير دراسة علمية أجراها أستاذ الإعلام في جامعة البترا، الدكتور تيسير أبو عرجة، على 120 طالبا وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة في الأردن، إلى أن الفتيات يتأثرن سلبيا بالألعاب الإلكترونية أكثر من الفتيان، نظرا لقلة فرص اللعب في الخارج، ما يدفعهن إلى قضاء وقت أطول في اللعب الإلكتروني داخل المنزل، ما يؤدي إلى عزلة اجتماعية.



وأشارت الدراسة إلى أن أبرز الفوائد المعرفية للاعتدال في استخدام الألعاب الإلكترونية، هو مساهمتها في تنمية القدرات الذهنية، وتوسيع الخيال، وتعزيز أساليب التفكير، بالإضافة إلى تقديم معلومات وأفكار جديدة، كذلك، تساهم في تعزيز مهارات التواصل الاجتماعي، حيث تساعد الألعاب على تكوين صداقات جديدة عبر الإنترنت، خاصة أن العديد من هذه الألعاب تتطلب الاتصال بشبكة الإنترنت والتفاعل مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم، مما يوسع دائرة معارفهم.