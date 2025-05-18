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من المدارس إلى الجمعيات .. 9 فعاليات لنشر ثقافة النزاهة في المجتمع

من المدارس إلى الجمعيات .. 9 فعاليات لنشر ثقافة النزاهة في المجتمع

2025-05-18 08:06:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظّم قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الأسبوعين الماضيين 9 محاضرات ولقاءات توعويّة، بهدف مواصلة التعريف بعمل الهيئة وتعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية.
وعقدت الهيئة 3 لقاءات مع عدد من موظفي وزارة الداخلية، والثقافة ووزارة التنمية الاجتماعية، ومحاضرتين توعويتين في مديريتي أشغال كفرنجة، والتنمية الاجتماعية في محافظة عجلون، ولقاءين في جمعية سلوان الخيرية في وادي السير، والجمعية الخيرية الشركسية، كما عقدت محاضرتين تثقيفيتين لطلبة مدرستي سعود القاضي الثانوية للبنين في محافظة المفرق، وأديب وهبة الثانوية للبنين في مدينة السلط.
واستعرضَ المشاركون من الهيئة خلال المحاضرات واللقاءات، مهام الهيئة واختصاصاتها، وكيفية تعاملها مع القضايا الواردة إليها، وآلية تقديم الشكاوى والإخبارات عن حالات الفساد، والقنوات التي تُتيحها للمواطنين للتواصل معها، موضّحين معايير النزاهة الوطنية ومؤشر النزاهة الوطني.

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