المستقلة للانتخاب: انطلاق ورشة عمل تدريب الميسرين
وفي بداية الورشة والتي افتتحها المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أكد على نهج الهيئة في الانفتاح على الشركاء وأهمية التدريب في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحوكمة والانتخابات، وأن العمل على عقد ورش عمل تدريبية يساهم في بناء قدرات العاملين في الهيئة واكسابهم المهارات اللازمة وتأهيلهم ليصبحوا ميسرين معتمدين في الانتخابات.
وأضاف المعايطة أن المرأة جزء أساسي من عملية الإصلاح السياسي، وان القوانين الناظمة للحياة السياسية ساهمت في تمكين المرأة للدخول الى العمل السياسي، وذلك انطلاقا من الرؤية الملكية لتعزيز مشاركتها السياسية، وأن الهيئة أنشأت وحدة تمكين المرأة بهدف مساعدتها على الولوج الى الحياة السياسية ومواقع العمل العام، منوها الى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع بهدف تمكين المرأة وتذليل العقبات التي قد تمنع وصولها الى مواقع صنع القرار.
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