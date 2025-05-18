المستقلة للانتخاب: انطلاق ورشة عمل تدريب الميسرين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن انطلاق اعمال ورشة العمل التدريبية، (بناء الموارد في مجال الديمقراطية والحوكمة والانتخابات)، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في الهيئة، وبدعم من الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون وبالشراكة الأمم المتحدة للمرأة وجامعة الدول العربية.



وفي بداية الورشة والتي افتتحها المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أكد على نهج الهيئة في الانفتاح على الشركاء وأهمية التدريب في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحوكمة والانتخابات، وأن العمل على عقد ورش عمل تدريبية يساهم في بناء قدرات العاملين في الهيئة واكسابهم المهارات اللازمة وتأهيلهم ليصبحوا ميسرين معتمدين في الانتخابات.



وأضاف المعايطة أن المرأة جزء أساسي من عملية الإصلاح السياسي، وان القوانين الناظمة للحياة السياسية ساهمت في تمكين المرأة للدخول الى العمل السياسي، وذلك انطلاقا من الرؤية الملكية لتعزيز مشاركتها السياسية، وأن الهيئة أنشأت وحدة تمكين المرأة بهدف مساعدتها على الولوج الى الحياة السياسية ومواقع العمل العام، منوها الى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع بهدف تمكين المرأة وتذليل العقبات التي قد تمنع وصولها الى مواقع صنع القرار.