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الصفدي يلتقي المطران إياد الطوال مهنئاً بتعيينه مطراناً للبطريركية اللاتينية في الأردن

الصفدي يلتقي المطران إياد الطوال مهنئاً بتعيينه مطراناً للبطريركية اللاتينية في الأردن

2025-05-18 08:06:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، سيادة المطران إياد الطوال، والوفد المرافق من قدس الآباء الكهنة: الأب عماد علمات، والأب سامر مدانات، والأب شوقي بطريان، والأب سليمان شوباش.
وهنأ الصفدي المطران الطوال بمناسبة تعيينه مطراناً للبطريركية اللاتينية في الأردن، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيستمر في دوره بالدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس النواب: إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حافظت على هوية المدينة المقدسة، بوجه كل المخططات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي.
فيما أكد المطران إياد الطوال أهمية دور جلالة الملك عبد الله الثاني كصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيراً إلى أنها مسؤولية عظيمة تصون المدينة المقدسة بما تمثله من أبعاد روحية وحضارية تحافظ على نسيج القدس.
وحضر اللقاء النواب: هدى نفاع، وهيثم زيادين، ومحمد المراعية، وخالد أبو حسان، وعارف السعايدة، وحكم المعادات.

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