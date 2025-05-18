مستشارة ريادة الأعمال: التكلفة والصورة النمطية تعيق انخراط الفتيات بالتكنولوجيا

MENAFN - Amman Net) بالرغم من التقدم الذي تشهده المملكة في مجال الرقمنة، لا تزال النساء يواجهن تحديات في الوصول إلى التكنولوجيا والانخراط في سوق العمل الرقمي.

وفي اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يصادف 17 أيار تحت شعار "المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي"، يبرز التفاوت في فرص الوصول والمعرفة الرقمية بين النساء والرجال، ويدعو إلى بناء فضاء إلكتروني أكثر عدالة وشمولا.

وعلى الرغم من تسجيل مؤشرات محلية تحسنا نسبيا في مشاركة النساء الأردنيات في قطاع التكنولوجيا، إلا أن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة، ما يضع صناع السياسات أمام مسؤولية مباشرة لترجمة الشعارات إلى خطوات عملية تعزز العدالة الرقمية.

أرقام تكشف الواقع

رغم ما تظهره البيانات المحلية من تحسن نسبي في مشاركة النساء في قطاع التكنولوجيا، إلا أن الأرقام لا تزال تعكس فجوة ملموسة.

وفقا لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2023، بلغت نسبة النساء اللاتي يستخدمن الإنترنت 66% مقارنة بـ76% من الرجال، ما يوضح وجود فجوة رقمية واضحة.

أما على مستوى سوق العمل، فلا تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 30%، رغم أن النساء يشكلن أكثر من نصف خريجي التخصصات التقنية في الجامعات الأردنية.

من جانبها تؤكد المستشارة ومدربة ريادة الأعمال علياء عنبر في حديثها لـ "عمان نت" أن المرأة الأردنية قطعت شوطا كبيرا في التعليم والتكنولوجيا، إلا أن التحديات التي تواجهها للوصول إلى المهارات الرقمية والانخراط في سوق العمل التقني لا تزال قائمة، مرجعة ذلك إلى قلة التحاق الفتيات بالتخصصات التكنولوجية مقارنة بالرجال، إضافة إلى الصور النمطية التي تصور هذا القطاع كمجال ذكوري، مما يضعف إقبال الفتيات عليه.

كما تشير إلى أن الفتيات في المحافظات يعانين بشكل خاص من نقص فرص التدريب وضعف البنية التحتية الرقمية، وهو ما يعمق الفجوة، ويقلل من فرص التمكين، مضيقة "التحول الرقمي فتح آفاقا جديدة، خاصة في ريادة الأعمال، لكن التفاوت ما زال كبيرا بين المدن الكبرى والمحافظات في توفر التكنولوجيا والبرامج التدريبية المناسبة.

وتلفت إلى أن تكلفة البرامج الرقمية المرتفعة تشكل حاجزا إضافيا، مما يدفع بعض الفتيات إلى التوجه نحو الحرف اليدوية عوضا عن الانخراط في الاقتصاد الرقمي، أما في ما يخص الأمان الرقمي، فتعتبره عنبر عاملا محوريا في تردد بعض الفتيات.

الحلول المقترحة

للحد من هذه التحديات تطالب بدمج التربية على الخصوصية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتكثيف التوعية حول حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في القوانين التي تردع الجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز والتحرش الرقمي.

كما أن سد الفجوة الجندرية في تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة يتطلب كسر الصورة النمطية، وتشجيع الفتيات على الانخراط في هذه المجالات من خلال حملات موجهة ومنح دراسية بحسب عنبر التي تشير إلى أن هذه التخصصات ليست حكرا على الذكور، الفتيات قادرات على الإبداع والتفوق، وربما أكثر من أقرانهن الذكور، إذا ما أتيح لهن الدعم المناسب.

وتدعو إلى دور فاعل للحكومة والقطاع الخاص في ترجمة شعار هذا العام إلى سياسات ملموسة، عبر فرض التنوع الجندري في التوظيف، وتوسيع برامج التدريب الرقمي لتشمل جميع المحافظات، مؤكدة أن إشراك المرأة في قطاع التكنولوجيا أمر بالغ الأهمية لمستقبل الأردن الرقمي. وتختم بالقول: "عندما نُمكن الفتيات من دخول هذا القطاع، فإننا لا نمنحهن فرصة فقط، بل نمنح الاقتصاد والمجتمع فرصة للنمو والابتكار الشامل".

أرقام خجولة لمناصب النساء بقطاع التكنولوجيا

في الوقت الذي يشهد فيه الأردن تحولا رقميا واسع النطاق مدفوعا برؤية التحديث الاقتصادي 2033، لا تزال مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي تواجه تحديات متجذرة، تكشف عنها أرقام دولية ومحلية تشير إلى فجوة نوع اجتماعي في قطاع التكنولوجيا.

وفي تصريحات لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، يسلط الضوء على هذه الفجوة بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، مؤكدا أن التمكين الرقمي للنساء يعزز من كفاءة المجتمعات واقتصادات الدول.

لكن ما تزال الأرقام خجولة، فبحسب تقرير "المرأة في الأعمال" لعام 2024، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا بقطاع التكنولوجيا 32%، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 33.5%.

هذا الواقع بحسب السرحان يعكس صورة أوسع لمحدودية وصول النساء إلى فرص التدريب، والحماية في الفضاء السيبراني، فضلا عن ضعف التوجيه المبكر للفتيات نحو تخصصات STEM العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات.

التحولات الرقمية في الأردن، رغم أنها تمثل أولوية تنموية بحسب تصريحات السرحان، لم تنجح بعد في معالجة الأسباب الهيكلية التي تعيق حضور النساء في الاقتصاد الرقمي، معتبرا المبادرات الحكومية والخاصة، مثل إنشاء وحدة الشمول الرقمي ومحطات المعرفة، لا تزال بحاجة إلى منهجية مستدامة تضمن المساواة الرقمية من حيث النفاذ والمهارات والمشاركة في صناعة القرار.

هذا ويتطلع الاردن مع اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعاصمة الأردنية عمان كعاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2025 الذي جاء تتويجا لدورها كمدينة ذكية تدار مرافقها وخدماتها عبر منظومة رقمية متطورة قابلة للتوسع، إلى تحقيق المزيد من الانجازات الوطنية وبتشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية وفئاتها المتنوعة.