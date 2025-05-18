كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة تهدد الحياة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - تغرق غزة في كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة، مع تواصل العدوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وغياب أي أفق لانتهاء العدوان، إذ إن البنية التحتية مدمرة، والمياه ملوثة، والنفايات متراكمة، فيما أن الجثث لا تزال تحت الأنقاض، فيما تقف المؤسسات عاجزة أمام انهيار شامل يهدد الحياة في القطاع المحاصر.

وأفادت مصادر طبية، بأن نسبة التلوث البكتيري في مصادر المياه ارتفعت من 4% (2023) إلى 25% خلال العدوان، ما تسبب بتفشي أمراض كالإسهال، لا سيما بين الأطفال، وظهور أمراض جلدية معدية في مراكز النزوح مثل مواصي خان يونس.

وأوضحت أن 119 بئرا فقط من أصل 252 ما زالت تعمل، إذ لا تعمل سوى 39 بئرا من أصل 78 في مدينة غزة، فيما توقفت جميع الآبار في بيت حانون وأم النصر شمالا. أما مياه "ميكروت" الإسرائيلية، التي كانت تمثل مصدرا رئيسيا، فتوقفت في معظم المناطق، ولا يُضخ منها سوى كميات محدودة. كما أن محطات التحلية المتبقية لا تنتج الحد الأدنى من الاحتياج، وتخضع لمشكلات تلوث ناجمة عن ضعف المعالجة وسوء النقل.

وقال مدير البرامج الصحية في مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور بشار مراد، إن أخطر الأمراض المنتشرة حاليا هي الأمراض المعدية الناتجة عن تلوث المياه، مثل النزلات المعوية، والإسهال، والتهاب الكبد الوبائي A، الذي ينتقل عبر الطعام أو الشراب الملوث.

وأوضح، أن الاعتماد على شاحنات توزيع المياه التي تسير وسط بيئة ملوثة بمياه الصرف الصحي، يُحوّل مياه الشرب نفسها إلى ناقل رئيسي للعدوى.

وتابع: عادت إلينا أمراض كنا قد طوينا صفحتها، وأبرزها شلل الأطفال، حيث تم العثور على الفيروس المسبب له في مياه الصرف الصحي، وهذا ما يشكل خطرا شديدا قد يؤدي إلى وقوع إصابات فعلية إذا لم تُعطَ الجرعة الرابعة من اللقاح، التي لم تدخل بعد بسبب منع الاحتلال. وحتى الآن، لم تُسجل إصابات سريرية بشلل الأطفال، لكن الوضع ينذر بالخطر.

وأشار إلى أن بعض البلديات تضخ المجاري إلى البحر دون أي معالجة، ما يزيد من تعقيد الوضع الصحي، خاصة بين الأطفال.

كما أشار إلى انتشار الأمراض الجلدية بشكل غير مسبوق بسبب شح المياه الشخصية، إذ لا تتجاوز حصة الفرد اليومية 5 لترات، وهي كمية غير كافية للنظافة الأساسية، في ظل تكدّس النفايات الصلبة وانتشار الحشرات والروائح.

وأكد مراد أن الطواقم الطبية تفتقر لأدوات الحماية وتعمل في بيئة ملوثة دون وقاية، وأن الأدوية الأساسية غير متوفرة، وتتم معالجة المرضى في المنازل بأدوية فموية بسبب ازدحام المستشفيات.

وقال، إن المناشدات أصبحت بلا جدوى، والعالم يشهد على جريمة إبادة جماعية ترتكب في غزة دون أن يحرّك ساكنا.

تسبب العدوان في تدمير شبكات الصرف الصحي وخروجها عن الخدمة، كما أن محطات المعالجة الرئيسية متوقفة تماما. ونحو 70% من شاطئ غزة ملوّث بمياه الصرف، خاصة في مدينتي غزة وخان يونس، إذ تُضخ المجاري مباشرة إلى البحر. كما تسربت المياه العادمة إلى الشوارع والمناطق السكنية، مسببة انتشار الحشرات والبعوض، وروائح خانقة تهدد النازحين والمواطنين.

وتحذر مصادر طبية، من خطر تزايد الأمراض الخطيرة مثل شلل الأطفال والتهاب السحايا، نتيجة التداخل بين شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب.

ومع تعذر الوصول إلى المكبات المركزية، أُنشئ 141 مكبا مؤقتا في أماكن متفرقة، في وقت دُمرت فيه 80% من مركبات جمع النفايات، وخرجت 82% من الحاويات عن الخدمة. أما وحدات الردم، فتعرضت لدمار واسع.

وتُجمع النفايات الطبية وتُخلط مع النفايات المنزلية وتُلقى في المكبات نفسها، بعد أن دُمرت مركباتها وأجهزة التعقيم الخاصة بها. وتحوّلت هذه المكبات إلى بؤر لتكاثر البراغيث والقوارض، في ظل عدم وجود فرق رقابة أو تطهير. كما ينقل الباحثون بين النفايات الأمراض إلى مراكز الإيواء المكتظة.

كما حذرت المصادر الطبية، من ظاهرة خطيرة تتمثل في تصنيع وقود صناعي من حرق المخلفات البلاستيكية، وهي عملية تُنتج مركبات شديدة السُمية مثل الديوكسينات والفورمالديهايد، وتسبب أمراضا قاتلة، منها السرطان، والتهابات الجهاز التنفسي، وتلف الكبد والكلى. كما يتسرب الرماد السام إلى التربة، ملوثا البيئة الزراعية والحياة البرية.

وحذر أستاذ البيئة بالجامعة الإسلامية عبد الفتاح عبد ربه، من وجود نسبة تتراوح بين 10% إلى 20% من القذائف الإسرائيلية التي لم تنفجر بعد. وأوضح أنها منتشرة في الأراضي الزراعية وتحت أنقاض المباني، ما يجعلها قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، خاصة أثناء إزالة الركام.

وأضاف، أن هذه الذخائر قد تحتوي على مواد مشعة أو معادن ثقيلة أو سامة، تؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، ودخول ملوثات خطيرة إلى السلاسل الغذائية. وقد وقعت بالفعل انفجارات أودت بحياة أطفال ومدنيين، وسط غياب تام للخبرات المحلية المؤهلة للتعامل مع هذه المخلفات.

وأشار عبد ربه، إلى أن محطات معالجة الصرف الصحي أصبحت غير فعالة، ما أدى إلى ضخ كميات كبيرة من المجاري إلى البحر، وهو ما ينعكس بوضوح في تغير لون المياه ورائحتها قرب المصبات.

أما في الأراضي الزراعية، فبات تسرب المياه العادمة يهدد بتدمير التربة وتسميم المحاصيل. وقد أصبحت بعض الأسماك المصطادة من المناطق القريبة من مصبات الصرف ملوثة وغير صالحة للاستهلاك، ما يشكل تهديدًا إضافيًا للأمن الغذائي في غزة.

وتشير التقديرات إلى تدمير نحو 280,000 وحدة سكنية، بين بيوت وشقق، خلال العدوان، من بينها آلاف المباني المدمرة كليا. وتُقدّر الجثث العالقة تحت الأنقاض بأكثر من 10,000 جثة، في ظل استحالة الوصول إليها بسبب القصف المستمر وغياب المعدات.

ويؤدي تحلل هذا العدد الهائل من الجثامين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إلى تلوث بيولوجي وكيميائي بالغ الخطورة، يُسهم في انتشار الأمراض، ويجذب الكلاب الضالة والحشرات والقوارض. كما يتسرب التلوث إلى المياه الجوفية، مهددًا أجيالًا كاملة من سكان القطاع.

وقال عبد ربه، إن الوضع البيئي والصحي على وشك الانهيار الكامل، موجها نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات البيئية، للتدخل الفوري قبل وقوع ما وصفه بـ"الانفجار الصحي القادم".

وشدد على أن غزة لا تحتاج فقط إلى وقف العدوان، بل إلى عملية إنقاذ بيئي وإنساني شاملة وعاجلة، تبدأ بفتح المعابر أمام المعدات الطبية وفرق الإنقاذ، ولا تنتهي إلا بإعادة الحياة إلى ما تبقى من حياة.

المصدر / وفا