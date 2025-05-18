إصابة جندي ومدني في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت -PNN- أُصيب جندي في الجيش اللبناني ومواطن آخر، اليوم الأحد، بجروح متفاوتة، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع "رابيد" قرب حاجز للجيش اللبناني على طريق بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وفي بيان مقتضب، أعلن الجيش اللبناني أن "أحد العسكريين أُصيب بجروح متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي لآلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل"، وذلك في إطار الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على أهداف في لبنان.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، قد أفاد بأن الغارة أدت إلى إصابة شخصين، أحدهما عنصر في الجيش، فيما سُجّل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء سهل البقاع.

جاء ذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط نفذتها قوات الاحتلال باتجاه منطقة الجدار جنوب شرق مدينة ميس الجبل؛ وفقا لوكالة الأنباء الرسمية اللبنانية؛ ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له.