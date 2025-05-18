إصابة جندي ومدني في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

إصابة جندي ومدني في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
وفي بيان مقتضب، أعلن الجيش اللبناني أن "أحد العسكريين أُصيب بجروح متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي لآلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل"، وذلك في إطار الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على أهداف في لبنان.
وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، قد أفاد بأن الغارة أدت إلى إصابة شخصين، أحدهما عنصر في الجيش، فيما سُجّل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء سهل البقاع.
جاء ذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط نفذتها قوات الاحتلال باتجاه منطقة الجدار جنوب شرق مدينة ميس الجبل؛ وفقا لوكالة الأنباء الرسمية اللبنانية؛ ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له.
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