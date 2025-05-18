مسؤول عسكري إسرائيلي: لا خيار لنا إلا التفاوض مع حماس

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري كبير قوله، اليوم الأحد، إن "لا خيار لنا إلا التفاوض مع حماس والتوصل إلى اتفاق إن أردنا إعادة الرهائن أحياء".

وتابع: "العملية المزمعة في غزة تخلو من خطط تتعلق بالمخطوفين وهي مجرد تصريحات عامة".

وقال: نحاول منذ شهور كثيرة إعادة المخطوفين عبر الضغط العسكري ولم ننجح".

وأضاف: "على إسرائيل الاختيار بين احتلال غزة وقتل الرهائن أو الاتفاق مع حماس لوقف الحرب.

في ذات الجانب، نقلت يديعوت أحرونوت عن أعضاء بالمجلس المصغر أن إسرائيل أمام يوم حساس وثمة محاولات حقيقية للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات.

وتابعت: "المجلس سيجتمع ظهر اليوم لإجراء حوار حاسم بشأن مفاوضات الصفقة".

وأكملت: إسرائيل ملتزمة بمنحى ويتكوف ومستعدة لبحث تغييرات غير أساسية.