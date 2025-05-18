مسؤول عسكري إسرائيلي: لا خيار لنا إلا التفاوض مع حماس

مسؤول عسكري إسرائيلي: لا خيار لنا إلا التفاوض مع حماس
وتابع: "العملية المزمعة في غزة تخلو من خطط تتعلق بالمخطوفين وهي مجرد تصريحات عامة".
وقال: نحاول منذ شهور كثيرة إعادة المخطوفين عبر الضغط العسكري ولم ننجح".
وأضاف: "على إسرائيل الاختيار بين احتلال غزة وقتل الرهائن أو الاتفاق مع حماس لوقف الحرب.
في ذات الجانب، نقلت يديعوت أحرونوت عن أعضاء بالمجلس المصغر أن إسرائيل أمام يوم حساس وثمة محاولات حقيقية للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات.
وتابعت: "المجلس سيجتمع ظهر اليوم لإجراء حوار حاسم بشأن مفاوضات الصفقة".
وأكملت: إسرائيل ملتزمة بمنحى ويتكوف ومستعدة لبحث تغييرات غير أساسية.
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