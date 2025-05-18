وزارة شؤون المرأة تطلق ورقة سياساتية جديدة بعنوان المرأة الفلسطينية والتكنولوجيا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - أطلقت وزارة شؤون المرأة ورقة سياساتية جديدة بعنوان "المرأة الفلسطينية والتكنولوجيا"، تناولت فيها واقع مشاركة النساء في قطاع التكنولوجيا، والفجوات الرقمية، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في هذا المجال، إضافة إلى التوصيات اللازمة لسد الفجوة وتحقيق تمكين رقمي للنساء الفلسطينيات.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن تسخير التكنولوجيا لتمكين المرأة الفلسطينية لم يعد ترفاً، بل ضرورة وطنية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي وتحصينها من التهميش في المستقبل.

وأضافت أن التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة للعدالة والمساواة إذا تم استخدامها وتوجيهها بشكل صحيح بما يخدم قضايا النساء ويكفل حقوقهن.

وتتضمن الورقة تحليلًا معمقاً للتحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى الإنترنت والتعليم التكنولوجي، خاصة في المناطق المهمشة والريفية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين خريجات التخصصات التكنولوجية، وعدم مراعاة احتياجات النساء في البرامج الحكومية الرقمية.

وأوصت الورقة بجملة من السياسات، أبرزها: تصميم برامج تدريب مهني وتقني تستهدف النساء، وتعزيز ثقافة التمكين الرقمي من خلال المناهج التعليمية، وتوفير فرص متكافئة للنساء في القطاع التكنولوجي العام والخاص، إلى جانب التأكيد على ضرورة تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الورقة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى إدماج قضايا المرأة في السياسات الوطنية الرقمية وضمان وصول المرأة الفلسطينية إلى الفرص التي توفرها الثورة التكنولوجية.