مدرسة الرامة الثانوية تفوز بالمركز الأول في مسابقة المعرفة الوطنية

مدرسة الرامة الثانوية تفوز بالمركز الأول في مسابقة المعرفة الوطنية
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمة في وزارة التربية والتعليم العالي أيوب عليان، وسفير سلطنة عمان لدى فلسطين عبد الله بن سالم الحداد، ومدير عام المؤسسة عودة مشارقة، ومدير عام النشاطات الطلابية في وزارة التربية حامد أبو مخو، وممثلين عن المؤسسة والوزارة وأهالي الطلبة المشاركين، وبعض طلبة المدارس.
وحازت مدرسة عصيرة القبلية الثانوية للبنات من تربية جنوب نابلس على المركز الثاني ضمن التصفيات، كما حصلت مدرسة راهبات ماريوسف المختلطة من تربية نابلس على المركز الثالث.
وأكد صبح، أهمية مسابقة المعرفة واستمرارها للعام الثامن على التوالي لما تمثله في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية لدى الطلبة وزيادة المعرفة لديهم، وحفظ موروث الحركة الوطنية الفلسطينية ونضالها، مشيراً إلى أن رقعة المشاركة والاهتمام من الطلبة زادت وانتشرت في محيطهم المنزلي والعائلة والمجتمع.
وأضاف، أن هذا العام هو الثامن للمسابقة ولكنه دون طلبة غزة للعام الثاني بسبب العدوان الهمجي الذي مازال يشنه الاحتلال، مدمراً به البنية التحتية والحياتية الكاملة في غزة، كما دمر البنية التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومقرات تربوية.
وعبر صبح عن اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم من مديريات ومدارس وطلبة ومشرفين في نشر هذه المسابقة التي تُعتبر دُرة برامجنا، وعن التعاون المستمر مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإيصال رسالة وهدف المسابقة لبيوت جميع العائلات الفلسطينية والعربية من خلال شاشتهم، مبدياً حرصه على أن المؤسسة مُنفتحة مع وزارة التربية لإجراء أي تقييم للمسابقة وتصويبها والعمل على تطويرها بعد مرور ثمانية مواسم ناجحة.
وأشار إلى أن المؤسسة بدأت تنتقل للجامعات الفلسطينية لمتابعة الإسهام بزيادة الوعي والمعرفة لدى شبابنا، ما يزيد من قوة امتلاك المعلومة وصقل الشخصية وترسيخ الهوية الوطنية.
بدوره، أكد عليان أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال إنتاج المعرفة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على تقديم خدمة التعليم لكافة الطلبة في ظل الظروف الراهنة خاصة طلبة غزة، موجهاً التحية لجميع الطلبة المشاركين وذويهم والقائمين على المسابقة من كادر الوزارة والمديريات ومؤسسة ياسر عرفات.
واختتم الحفل بتكريم الفائزين والمشاركين، وتسليم الجوائز للفرق الفائزة وهي، الجائزة الأولى وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول "لاب توب" ومبلغ أربعمائة دولار نقدا، لكل من الطلاب الثلاثة من مدرسة الرامة الثانوية المختلطة من تربية قباطية والجائزة الثانية؛ لصالح بنات مدرسة عصيرة القبلية الثانوية من تربية جنوب نابلس، وهي عبارة عن جهاز "آيباد" ومبلغ ثلاثمائة دولار نقدا.
والجائزة الثالثة؛ وهي عبارة عن جهاز "تابلت" ومبلغ مئتي دولار لكل من الطلبة الثلاثة من مدرسة راهبات ماريوسف المختلطة من تربية نابلس.
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