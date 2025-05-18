مدرسة الرامة الثانوية تفوز بالمركز الأول في مسابقة المعرفة الوطنية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - حصلت مدرسة الرامة الثانوية المختلطة من تربية قباطية على المركز الأول في مسابقة المعرفة الوطنية في موسمها الثامن 2024/2025 في الحلقة الختامية التي جرت اليوم الأحد 18/5/2025 في قاعة مسرح بلدية رام الله.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمة في وزارة التربية والتعليم العالي أيوب عليان، وسفير سلطنة عمان لدى فلسطين عبد الله بن سالم الحداد، ومدير عام المؤسسة عودة مشارقة، ومدير عام النشاطات الطلابية في وزارة التربية حامد أبو مخو، وممثلين عن المؤسسة والوزارة وأهالي الطلبة المشاركين، وبعض طلبة المدارس.

وحازت مدرسة عصيرة القبلية الثانوية للبنات من تربية جنوب نابلس على المركز الثاني ضمن التصفيات، كما حصلت مدرسة راهبات ماريوسف المختلطة من تربية نابلس على المركز الثالث.

وأكد صبح، أهمية مسابقة المعرفة واستمرارها للعام الثامن على التوالي لما تمثله في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية لدى الطلبة وزيادة المعرفة لديهم، وحفظ موروث الحركة الوطنية الفلسطينية ونضالها، مشيراً إلى أن رقعة المشاركة والاهتمام من الطلبة زادت وانتشرت في محيطهم المنزلي والعائلة والمجتمع.

وأضاف، أن هذا العام هو الثامن للمسابقة ولكنه دون طلبة غزة للعام الثاني بسبب العدوان الهمجي الذي مازال يشنه الاحتلال، مدمراً به البنية التحتية والحياتية الكاملة في غزة، كما دمر البنية التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومقرات تربوية.

وعبر صبح عن اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم من مديريات ومدارس وطلبة ومشرفين في نشر هذه المسابقة التي تُعتبر دُرة برامجنا، وعن التعاون المستمر مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإيصال رسالة وهدف المسابقة لبيوت جميع العائلات الفلسطينية والعربية من خلال شاشتهم، مبدياً حرصه على أن المؤسسة مُنفتحة مع وزارة التربية لإجراء أي تقييم للمسابقة وتصويبها والعمل على تطويرها بعد مرور ثمانية مواسم ناجحة.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت تنتقل للجامعات الفلسطينية لمتابعة الإسهام بزيادة الوعي والمعرفة لدى شبابنا، ما يزيد من قوة امتلاك المعلومة وصقل الشخصية وترسيخ الهوية الوطنية.

بدوره، أكد عليان أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال إنتاج المعرفة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على تقديم خدمة التعليم لكافة الطلبة في ظل الظروف الراهنة خاصة طلبة غزة، موجهاً التحية لجميع الطلبة المشاركين وذويهم والقائمين على المسابقة من كادر الوزارة والمديريات ومؤسسة ياسر عرفات.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين والمشاركين، وتسليم الجوائز للفرق الفائزة وهي، الجائزة الأولى وهي عبارة عن جهاز حاسوب محمول "لاب توب" ومبلغ أربعمائة دولار نقدا، لكل من الطلاب الثلاثة من مدرسة الرامة الثانوية المختلطة من تربية قباطية والجائزة الثانية؛ لصالح بنات مدرسة عصيرة القبلية الثانوية من تربية جنوب نابلس، وهي عبارة عن جهاز "آيباد" ومبلغ ثلاثمائة دولار نقدا.

والجائزة الثالثة؛ وهي عبارة عن جهاز "تابلت" ومبلغ مئتي دولار لكل من الطلبة الثلاثة من مدرسة راهبات ماريوسف المختلطة من تربية نابلس.